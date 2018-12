SOCIETE GENERALE : CIB renforce son offre de compensation sur dérivés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) complète son offre marchés avec l’ouverture d’ici fin 2018, à Paris, d’une capacité de compensation pour compte de tiers sur les produits dérivés listés et de gré à gré (OTC). Cette nouvelle capacité vient en plus de Londres, New-York et Hong-Kong. La banque continue également de renforcer sa force de vente Prime Services en Europe Continentale avec des recrutements, au cours de la dernière année, de profils confirmés.A Paris, Stéphane Eglizeau a ainsi rejoint l'équipe Prime Services en tant que Responsable Mondial de la Vente sur le segment des Professional Trading Groups. Auparavant Directeur Général Asie Pacifique d'ABN Amro Clearing Bank, il bénéficie d'une expérience solide dans les services post marchés.A Francfort, Ebru Ciaravino a rejoint l'équipe de vente Prime Services en charge de la couverture des clients allemands et autrichiens après plus de quinze années passées au sein du Groupe Deutsche Boerse/Eurex.Les équipes de vente Prime Services sont également présentes en Italie (Milan), en Suède (Stockholm), en Espagne (Madrid) et en Suisse (Genève et Zurich).