SOCIETE GENERALE : Citi dégrade à Neutre

Citi a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre avec un objectif de cours de 32 euros sur Société Générale après son avertissement. Le bureau d’études justifie sa décision par les difficultés qu’il constate dans l'atteinte des objectifs du plan (principalement au sein de la banque d’investissement, ce qui augmente le risque de révision du plan), la nécessité d'améliorer la position et la répartition du capital (un processus qui a commencé, mais qui doit être renforcé) et la nécessité d'améliorer sa rentabilité (plus de travail sur les coûts).Même si le titre est bon marché (PER de 7), l'analyste constate un manque de catalyseurs à court terme.