SOCIETE GENERALE : Deutsche Bank plus pessimiste sur la valorisation

Deutsche Bank a réduit son objectif de cours de 20 euros à 18 euros et confirmé sa recommandation Conserver sur Société Générale après l'annonce des résultats trimestriels. Le bureau d'études rappelle que la banque a essuyé une perte nette de 326 millions d'euros alors qu'il anticipait 268 millions d'euros. Il précise que la différence s'explique par des dépréciations plus importantes et des revenus plus faibles.