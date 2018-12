SOCIETE GENERALE : ET REEZOCAR, START-UP DE REFERENCE DANS LA VENTE DE VOITURES D’OCCASION, NOUENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE

CGI Finance et Reezocar annoncent avoir noué un partenariat stratégique comprenant une dimension capitalistique et commerciale. CGI Finance, filiale du groupe Société Générale et n°1 des financeurs indépendants en concession automobile, prend une participation minoritaire au capital de Reezocar, start-up française spécialisée dans la vente de voitures d'occasion auprès de particuliers.

Cette opération traduit la volonté du groupe Société Générale et de ses filiales spécialisées d'accompagner les mutations profondes des habitudes de consommation de services bancaires et automobiles. La place de marché Reezocar.com rassemble près d'un million de visiteurs chaque mois et se positionne comme tiers de confiance pour accompagner les acheteurs en quête d'un véhicule d'occasion provenant de France et de grands marchés européens.

CGI Finance apportera son expérience digitale et un parcours client en ligne complet, solution que plus de 80 grands groupes de distribution ont déjà choisi pour leurs sites internet. Avec cette transaction, CGI Finance enrichit son offre et conforte sa position de leader du digital en proposant des services toujours plus innovants pour ses partenaires et leurs clients. Reezocar, fort de 4 années d'activité et plus de 7000 clients satisfaits, apportera son expertise de la vente 100% en ligne.

« Le projet industriel commun aux deux sociétés est d'associer leurs savoir-faire pour former un leader de la transaction automobile sur Internet en France. Cet investissement entre directement dans la stratégie de CGI Finance d'adresser le financement automobile via internet, initiée en 2015 avec le lancement de la place de marché vivacar.fr, tout en maintenant sa position de leader sur son marché historique de financement des ventes véhicules neufs / véhicules d'occasion en concessions automobiles », commente Jean-Hugues Delvolvé, directeur général de CGI Finance.

« Nous sommes très heureux de réaliser cette opération avec Société Générale. Grâce à cette levée de fonds, nous allons encore accélérer notre croissance tout en continuant à offrir la meilleure expérience client possible. Grâce à CGI Finance, nous disposerons du plus large catalogue de formules de financement (crédit, crédit ballon, LOA) et des meilleurs outils digitaux pour permettre de réaliser une vente à distance optimale, de la recherche jusqu'à la livraison du véhicule à notre client. Avec CGI Finance, leader du financement auto, et ViaID, le fond spécialiste des nouvelles mobilités filiale de Mobivia (Norauto, Midas) à notre capital, Reezocar est l'un des acteurs les mieux armés pour répondre à l'ensemble des demandes clients du marché », explique Laurent Potel, Co-founder et CEO de Reezocar.

