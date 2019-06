SOCIETE GENERALE : Fitch confirme sa note de crédit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fitch a confirmé la note de crédit A de Société Générale ; la perspective est stable. Le bureau d'études explique que cette notation reflète un profil d'entreprise diversifié axé principalement sur la banque de détail et la banque commerciale, avec une contribution significative de la banque de financement et d'investissement (BFI).La notation tient compte de la capacité de la banque à générer des bénéfices solides, d'une capitalisation adéquate et d'un profil de liquidité solide. L'encours des prêts douteux demeure élevé par rapport aux autres sociétés comparables, malgré des améliorations récentes, et constitue une faiblesse pour notation.