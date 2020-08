SOCIETE GENERALE : Goldman Sach abaisse légèrement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a réduit son objectif de cours de 18,80 euros à 18 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Société Générale après l’annonce des résultats du deuxième trimestre. Le bureau d’études n’a pas modifié ses prévisions de résultats, mais a augmenté le coût du capital de 0,5% en raison d’une plus grande incertitude sur les résultats et des pertes de parts de marché dans la banque de financement et d’investissement.