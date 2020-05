SOCIETE GENERALE : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a confirmé sa recommandation Neutre et réduit son objectif de cours de 24 euros à 20,60 euros sur Société Générale après l'annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d'études a abaissé ses estimation de bénéfices de 70% pour 2020 et de 23% pour 2021, en raison principalement de provisions pour créances douteuses plus élevées. Société Générale vise des provisions pour créances douteuses comprises entre 70 et 100 points de base cette année, à comparer avec un consensus de 61 points et une estimation de 69 points pour l'analyste.