SOCIETE GENERALE : INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE T2 2018

rote sous-jacent t2-18 : 11,2% FAITS MARQUANTS Hausse des revenus du Groupe de 1,0%(1) au T2-18 (+2,3% à périmètre et change constant) Banque de détail en France : revenus en légère diminution par rapport au T2-17, encore impactés par l'environnement de taux bas, attendus en légère baisse en 2018 (entre -1% et -2%)

Banque de détail et Services Financiers Internationaux : performances solides dans toutes les géographies, dans un contexte de taux porteur dans les pays hors zone euro

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs : revenus résilients dans les Activités de Marché et fort dynamisme des activités de Financement et Conseil, origination à un niveau élevé Gestion disciplinée des coûts Une année d'investissement dans la Banque de détail en France

Un effet ciseau positif dans la Banque de détail et Services Financiers Internationaux

Une base de coûts en baisse dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Coût du risque bas, grâce à une gestion très disciplinée des risques (14 pb vs. 15 pb au T2-17)

ROTE sous-jacent à 11,2%

Avancées sur le programme de recentrage du Groupe PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES Revenus (1) T2-18 : 6 454 M EUR (+1,0% /T2-17) ; S1-18 : 12 748 M EUR (-0,7% /S1-17)

Frais de gestion (1) T2-18 : 4 370 M EUR (+1,3% /T2-17) ; S1-18 : 8 594 M EUR (+1,1% /S1-17)

Résultat net part du Groupe (1) T2-18 : 1 265 M EUR (+8,6% /T2-17) ; S1-18 : 2 469 M EUR (-3,2% /S1-17)

Résultat net comptable part du Groupe T2-18 : 1 156 M EUR (+9,3% /T2-17) ; S1-18 : 2 006 M EUR (+11,1% /S1-17)

Ratio CET1 : 11,1%

Fréderic Oudéa, Directeur général du Groupe, a commenté : "Société Générale a enregistré de bons résultats et une progression de sa rentabilité au deuxième trimestre grâce à une performance solide de l'ensemble des métiers, une gestion disciplinée des coûts et une bonne maîtrise des risques. Le Groupe a, par ailleurs, réalisé plusieurs opérations stratégiques contribuant au recentrage de son business model autour de ses franchises coeur, avec la signature d'un accord en vue de l'acquisition des activités « Equity Markets and Commodities » de Commerzbank et la cession d'activités n'ayant pas la taille critique ou insuffisamment synergétiques. Ces avancées sont parfaitement en ligne avec l'exécution du nouveau plan stratégique « Transform to Grow » dans lequel nous sommes pleinement engagés, et les résultats démontrent que nos choix de métiers diversifiés et créateurs de valeur permettent au Groupe de s'inscrire dans une dynamique de croissance rentable et durable" Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants.

(1) Données sous-jacentes. Cf note méthodologie 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes.

1. RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 6 454 5 199 +24,1% +26,1%* 12 748 11 673 +9,2% Produit net bancaire sous-jacent(1) 6 454 6 389 +1,0% +2,3%* 12 748 12 841 -0,7% Frais de gestion (4 403) (4 169) +5,6% +6,7%* (9 132) (8 813) +3,6% Frais de gestion sous-jacents(1) (4 370) (4 314) +1,3% +0,0%* (8 594) (8 500) +1,1% Résultat brut d'exploitation 2 051 1 030 +99,1% x2,1* 3 616 2 860 +26,4% Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 2 084 2 075 +0,4% +2,3%* 4 154 4 341 -4,3% Coût net du risque (170) 259 n/s n/s (378) (368) +2,7% Coût net du risque sous-jacent(1) (170) (191) -11,0% -9,2%* (378) (468) -19,2% Résultat d'exploitation 1 881 1 289 +45,9% +50,3%* 3 238 2 492 +29,9% Résultat d'exploitation sous-jacent(1) 1 914 1 884 +1,6% +3,4%* 3 776 3 873 -2,5% Gains ou pertes nets sur autres actifs (42) 208 n/s n/s (41) 245 n/s Impôts sur les bénéfices (516) (302) +70,9% +74,6%* (886) (691) +28,2% Résultat net part du Groupe 1 156 1 058 +9,3% +14,8%* 2 006 1 805 +11,1% Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 1 265 1 165 +8,6% +13,5%* 2 469 2 551 -3,2% ROE 8,6% 7,7% 7,5% 6,5% ROTE 10,4% 9,0% 8,9% 7,5% ROTE sous-jacent(1) 11,2% 10,0% 11,0% 11,0% Coefficient d'exploitation sous-jacent(1) 68% 68% 67% 66% Ajusté des éléments non économiques (au T2-17 et S1-17), exceptionnels et de la linéarisation d'IFRIC 21. Le Conseil d'administration de Société Générale, réuni le 1er août 2018 sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi, a examiné les résultats du deuxième trimestre et premier semestre 2018 du Groupe Société Générale. Produit net bancaire : 6 454 M EUR (+24,1% /T2-17), 12 748 M EUR (+9,2% /S1-17)

Le produit net bancaire sous-jacent est en croissance sur le T2-18 de +1,0% (+2,3%*) à 6 454 millions d'euros. Sur le S1-18, le produit net bancaire sous-jacent s'élève à 12 748 millions d'euros (12 841 millions d'euros au S1-17). Dans un environnement de taux d'intérêt toujours bas, le produit net bancaire des activités de la Banque de détail en France s'inscrit en baisse (-2,1% hors provision PEL/CEL) au T2-18 par rapport au T2-17 ainsi qu'au S1-18 (-1,9% hors provision PEL/CEL) par rapport au S1-17.

Le produit net bancaire de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux affiche une hausse de +5,4% (+6,1%*) au T2-18 par rapport au T2-17 et de 4,0% (+5,2%*) au S1-18 par rapport au S1-17, portée par la croissance des activités dans l'ensemble des métiers et des géographies.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs s'inscrivent en légère hausse au T2-18 (+0,5%, +2,9%*) par rapport au T2-17 et en retrait au S1-18 (-6,7%, -3,3%*) par rapport au S1-17. En application d'IFRS 9, la variation de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre n'est plus comptabilisée dans le résultat de la période. Par conséquent, le Groupe ne retraite plus en 2018 ses résultats des éléments non économiques. Par ailleurs, le produit net bancaire du T2-17 intégrait l'impact de l'accord transactionnel avec la LIA pour -963 millions d'euros. Frais de gestion : -4 403 M EUR (+5,6% /T2-17), -9 132 M EUR (+3,6% /S1-17)

Les frais de gestion sous-jacents s'élèvent à -4 370 millions d'euros sur le T2-18 contre -4 314 millions d'euros au T2-17 (+1,3%) et à -8 594 millions d'euros au S1-18 contre -8 500 millions d'euros au

S1-17 (+1,1%). Ils incluent au T2-17 une reprise de provision pour restructuration pour 60 millions d'euros. La dynamique des frais généraux observée lors des trimestres précédents s'est poursuivie ce trimestre : poursuite des investissements dans la transformation dans la Banque de détail en France, accompagnement de la croissance dans la Banque de détail et Services Financiers Internationaux et gestion stricte des coûts dans la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. La provision pour litiges fait l'objet d'une dotation additionnelle de 200 millions d'euros au T2-18, enregistrée en frais généraux. Le solde de la provision pour litiges est de 1,43 milliard d'euros au 30 juin 2018. Résultat brut d'exploitation : 2 051 M EUR (+99,1% /T2-17), 3 616 M EUR (+26,4% /S1-17)

Le résultat brut d'exploitation sous-jacent s'élève à 2 084 millions d'euros sur le T2-18 (2 075 millions d'euros au T2-17) et à 4 154 millions d'euros au S1-18 (4 341 millions d'euros au S1-17). Coût du risque(1) : -170 M EUR au T2-18, -378 M EUR au S1-18

La charge du risque sous-jacente du Groupe s'élève à -170 millions d'euros au T2-18 (-191 millions d'euros au T2-17) et à -378 millions d'euros au S1-18 (-468 millions d'euros au S1-17). Le coût du risque commercial est stable à un niveau bas au T2-18 à 14 points de base (15 points de base au T2-17) et en baisse au S1-18 à 16 points de base (19 points de base au S1-17). Dans la Banque de détail en France, le coût du risque commercial est en net retrait à 20 points de base au T2-18 (30 points de base au T2-17) grâce à une politique sélective en matière d'origination.

Le coût du risque de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux s'inscrit toujours dans un contexte de faible sinistralité à 23 points de base contre 14 points de base au T2-17 qui bénéficiait des reprises de provisions significatives en Roumanie.

Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche un niveau toujours très bas de 2 points de base au T2-18 (1 point de base au T2-17). Sur l'année, le coût du risque commercial du Groupe est attendu dans une fourchette comprise entre 20 et 25 points de base. Le taux brut d'encours douteux atteint 3,9% à fin juin 2018 (contre 4,6% à fin juin 2017). Le taux de couverture brut des encours douteux du Groupe s'établit à 55%(2) à fin juin 2018 (stable par rapport au 31 mars 2018). Résultat d'exploitation : 1 881 M EUR (+45,9% /T2-17), 3 238 M EUR (+29,9% /S1-17)

Le résultat d'exploitation sous-jacent atteint 1 914 millions d'euros au T2-18 (1 884 millions d'euros au T2-17) et 3 776 millions d'euros au S1-18 (3 873 millions d'euros au S1-17) Gains ou pertes nets sur autres actifs : -42 M EUR au T2-18, -41 M EUR au S1-18

Les gains et pertes nets sur autres actifs incluent principalement la moins-value comptabilisée selon la norme IFRS 5 sur la cession des activités du Groupe en Bulgarie et en Albanie pour -27 millions d'euros. (1) Chiffres 2018 établis selon la norme IFRS 9, chiffres 2017 établis selon la norme IAS 39, hors provision générale pour litiges, chiffres retraités du transfert de Global Transaction and Payment Services de la banque de détail en France vers la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

(2) ratio entre le montant des provisions sur les encours douteux et le montant de ces mêmes encours Résultat net En M EUR T2-18 T2-17 S1-18 S1-17 Résultat net part du Groupe comptable 1 156 1 058 2 006 1 805 Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 1 265 1 165 2 469 2 551

En % T2-18 T2-17 S1-18 S1-17 ROTE (données brutes) 10,4% 9,0% 8,9% 7,5% ROTE sous-jacent(1) 11,2% 10,0% 11,0% 11,0% Le bénéfice net par action s'élève à 2,22 euros au S1-18 (2,12 euros au S1-17)(2). La provision sur dividende au S1-18 s'élève à 1,11 euros/action. Ajusté des éléments non économiques (en 2017), exceptionnels et de l'effet de la linéarisation d'IFRIC 21. Hors éléments non économiques (BNPA brut de de 1,94 euros au S1-17).

STRUCTURE FINANCIERE DU GROUPE Au 30 juin 2018, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 59,0 milliards d'euros (59,4 milliards d'euros au 31 décembre 2017), l'actif net par action est de 62,07 euros et l'actif net tangible par action est de 53,13 euros. Le total du bilan consolidé s'établit à 1 298 milliards d'euros au 30 Juin 2018 (1 274 milliards d'euros au 1er janvier 2018(1), 1 275 milliards d'euros au 31 décembre 2017). Le montant net des encours de crédits à la clientèle, y compris location financement, est de 406 milliards d'euros au 30 juin 2018 (396 milliards d'euros au 1er janvier 2018(1), 404 milliards d'euros au 31 décembre 2017) - hors valeurs et titres donnés en pension. Parallèlement les dépôts de la clientèle atteignent 400 milliards d'euros, au 30 juin 2018, contre 395 milliards d'euros au 1er janvier 2018(1) et au 31 décembre 2017 (hors valeurs et titres donnés en pension). Au 30 juin 2018, la maison mère a émis 20,3 milliards d'euros de dette à moyen et long terme, avec une maturité moyenne de 4,6 ans et un spread moyen de 14 points de base (par rapport au mid-swap 6 mois, hors dette subordonnée). Les filiales ont émis 2,8 milliards d'euros. Au total, au 30 juin 2018, le Groupe a émis 23,1 milliards d'euros de dette à moyen et long terme. Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s'inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 127% à fin juin 2018, contre 125% fin mars 2018. Les encours pondérés par les risques du Groupe (RWA) s'élèvent à 363,1 milliards d'euros au 30 juin 2018 (contre 353,3 milliards d'euros à fin décembre 2017) selon les règles CRR/CRD4. Les encours pondérés au titre du risque de crédit représentent 81,8% du total, à 297,1 milliards d'euros, en hausse de 2,6% par rapport au 31 décembre 2017. Au 30 juin 2018, le ratio Common Equity Tier 1 non phasé du Groupe s'établit à 11,1%(2) (11,4% à fin décembre 2017). Le ratio Tier 1 s'élève à 13,6% à fin juin 2018 et le ratio global de solvabilité s'établit à 16,8%. Avec un niveau de 21,9% des RWA et 6,7% de l'exposition levier à fin juin 2018, le Groupe présente un TLAC d'ores et déjà supérieur aux exigences du FSB pour 2019. Au 30 juin 2018, le Groupe est aussi au-dessus de ses exigences MREL qui sont de 8% du TLOF(3) (ce qui représentait à fin décembre 2016 un niveau de 24,36% des RWA). Le ratio de levier atteint 4,1% au 30 juin 2018 (4,3% à fin décembre 2017) et 4,2% après prise en compte de la décision du Tribunal de l'Union européenne et en attente de l'accord du Mécanisme de surveillance unique pour l'exonération de l'épargne réglementée. Le Groupe est noté par cinq agences de notation : (i) DBRS - notation long terme (dette senior préférée) « A (high) », perspectives relevées à « positives » le 29 mai 2018, notation court-terme « R-1 (middle) » ; (ii) FitchRatings - notation long terme « A », perspectives stables, notation dette senior préférée « A+ », notation court-terme « F1 » ; (iii) Moody's - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives stables, notation court-terme « P-1 »; (iv) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (v) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court-terme « A-1 ». Soldes au 1er janvier 2018 après première application d'IFRS 9 sauf pour les filiales du secteur de l'assurance Le ratio phasé incluant les résultats de l'exercice en cours à fin juin 2018 s'élève à 11,2% contre 11,6% à fin décembre 2017 et 11,9% à fin juin 2017. TLOF : Total Liabilities and Own Funds



BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 1 991 2 026 -1,7% 3 999 4 049 -1,2% Produit net bancaire hors PEL/CEL 1 980 2 023 -2,1% 3 971 4 048 -1,9% Frais de gestion (1 361) (1 352) +0,7% (2 841) (2 772) +2,5% Résultat brut d'exploitation 630 674 -6,5% 1 158 1 277 -9,3% Résultat brut d'exploitation hors PEL/CEL 619 671 -7,8% 1 130 1 276 -11,4% Coût net du risque (93) (129) -27,9% (227) (258) -12,0% Résultat d'exploitation 537 545 -1,5% 931 1 019 -8,6% Résultat net part du Groupe 365 370 -1,4% 635 701 -9,4% RONE 13,2% 13,7% 11,3% 13,0% RONE sous-jacent(1) 12,1% 13,1% 11,5% 13,6% Coefficient d'exploitation s/jacent(1) 70% 68% n/s 70% 67% n/s (1) Ajusté d'IFRIC 21 et de la provision PEL/CEL La Banque de détail en France affiche ce trimestre des résultats résilients, dans un contexte de taux toujours bas et de transformation des réseaux. Activité et produit net bancaire

Les trois enseignes de la Banque de détail en France, Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama, affichent une dynamique commerciale solide ce trimestre, en particulier sur leurs clientèles cibles. Boursorama accélère sa conquête clients avec près de 242 000 nouveaux clients sur les six premiers mois de l'année, et franchit la barre des 1,5 million de clients en juillet, confortant ainsi sa position de numéro 1 de la banque en ligne en France. Cette forte accélération devrait lui permettre d'atteindre son objectif de 2 millions de clients fin 2019. Cette acquisition se fait à un coût par client maîtrisé, en baisse depuis 2016. Les réseaux Société Générale et Crédit du Nord renforcent leur fonds de commerce sur les clientèles cibles du Groupe. Sur la clientèle des particuliers, la Banque de détail en France développe son activité auprès de la clientèle patrimoniale et de Banque Privée (nombre de clients en hausse de 5,1% par rapport au T2-17). La banque privée en France enregistre une collecte nette de 1,3 milliard d'euros et une hausse des encours de +2,6% au T2-18 à 63 milliards d'euros (y compris encours de Crédit du Nord). Au sein des relais de croissance, la bancassurance affiche une collecte nette de 621 millions d'euros et des encours en progression de 1,7% à 93,5 milliards d'euros, avec un taux d'unités de compte à 25%. Concernant la clientèle Entreprises, la Banque de détail en France poursuit le développement de son expertise au service des clients, en les accompagnant dans leur développement et en leur proposant une gamme complète allant jusqu'aux services de banque d'investissement. Le nombre de clients Entreprises augmente de 1,7% par rapport au T2-17.

S'agissant de la clientèle Professionnels, Société Générale continue de renforcer son modèle d'expertise et de proximité, avec 75 espaces dédiés aux professionnels en agence déployés au 30 juin 2018. Le nombre de clients Professionnels dans la Banque de détail en France progresse de 1,3% par rapport au T2-17. Dans un contexte de taux bas, le Groupe confirme sa stratégie d'origination sélective.

La production de crédits immobiliers s'établit à 4,4 milliards d'euros au T2-18 en retrait de 26,6% par rapport au T2-17 qui constituait une base de référence élevée. La production de crédit consommation est particulièrement dynamique ce trimestre avec une hausse de +13,7% par rapport au T2-17. Les encours de crédit pour les particuliers s'établissent à 109,5 milliards d'euros et progressent de +3.2% au T2-18 par rapport au T2-17. La production de crédits d'investissement aux entreprises est en hausse de 1,2% à 2,9 milliards d'euros, avec une progression des encours moyens de crédits d'investissement de +3,1% par rapport au T2-17 à 64,6 milliards d'euros. Au total, les encours moyens de crédits progressent de +3,0% par rapport au T2-17 à 184,6 milliards d'euros.

Les encours moyens de dépôts au bilan s'établissent à 198,4 milliards d'euros au T2-18, en hausse de +2,0% par rapport au T2-17, portés par les dépôts à vue (+7,4%). Le ratio crédits sur dépôts moyens ressort ainsi à 93% au T2-18 (par rapport à 92% au T2-17). La Banque de détail en France enregistre, au T2-18, un produit net bancaire (après neutralisation de l'impact des provisions PEL/CEL) de 1 980 millions d'euros, en recul de 2,1%, reflétant la contraction de la marge d'intérêt. Les revenus de marge d'intérêt sont en retrait de -9,4% par rapport au T2-17, pénalisés par le replacement des dépôts dans un environnement de taux bas et par la vague de renégociations sur les crédits immobiliers qui s'étaient traduits au T2-17 par des montants élevés d'indemnités de remboursement anticipés et de frais de renégociation. Les commissions sont en hausse ce trimestre (+2,5% par rapport au T2-17), reflétant une bonne performance des commissions de service et des commissions financières stables. Sur le semestre, les revenus (après neutralisation de l'impact des provisions PEL/CEL) sont en baisse de 1,9% par rapport au premier semestre 2017. Les revenus sont attendus en légère baisse (entre -1% et -2%) sur 2018. Frais de gestion

Les frais de gestion de la Banque de détail en France s'établissent à -1 361 millions d'euros, en légère hausse de 0,7% par rapport au T2-17. Sur le semestre, les frais de gestion sont en hausse de 2,5% par rapport au S1-17. Au S1-18 et au T2-18, le coefficient d'exploitation s'établit à 70% après linéarisation de la charge d'IFRIC 21. Sur le semestre, l'évolution des frais de gestion reflète l'accélération des investissements dans la transformation digitale et le développement des relais de croissance, qui représentent plus de la moitié de la croissance des frais de gestion, le solde étant composé de la hausse des frais réglementaires et de frais de gestion courants. Dans le cadre de son plan de transformation, le Groupe a notamment fermé 50 agences et 1 back-office en France au premier semestre. Le Groupe anticipe au deuxième semestre la fermeture de 2 back offices supplémentaires. En parallèle, le Groupe continue à digitaliser son offre et à offrir de nouvelles fonctionnalités à ses clients, afin d'améliorer leur expérience. Enfin, le Groupe poursuit, ce semestre, les plans de développement et d'accompagnement des collaborateurs avec le déploiement de nouveaux plans de formation et de nouveaux outils. Sur l'année, le Groupe anticipe une progression des frais de gestion sous-jacents inférieure à 3%. Résultat d'exploitation

Au T2-18, le coût du risque affiche un recul de 27,9% par rapport au T2-17. Le résultat d'exploitation ressort à 537 millions d'euros au T2-18 (545 millions d'euros au T2-17). Sur le semestre, la Banque de détail en France affiche un résultat d'exploitation de 931 millions d'euros (1 019 millions d'euros au S1-17) Résultat net part du Groupe

La Banque de détail en France affiche un résultat net part du Groupe de 365 millions d'euros au T2-18 (370 millions d'euros au T2-17). La rentabilité des capitaux propres normatifs après linéarisation de la charge d'IFRIC 21 et retraitée de la provision PEL/CEL ressort à 12,1% (versus 13,1% au T2-17). Sur le semestre, le résultat net part du Groupe s'établit à 635 millions d'euros (701 millions d'euros au S1-17) et la rentabilité après linéarisation de la charge d'IFRIC 21 et retraitée de la provision PEL/CEL ressort à 11,5% (versus 13,6% au S1-17).

BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX Au T2-18, le produit net bancaire s'élève à 2 075 millions d'euros, en hausse de +5,4% par rapport au T2-17, porté par une très bonne dynamique commerciale dans l'ensemble des régions et des métiers. Les frais de gestion sont en hausse de +9,3% sur la période mais incluaient, au T2-17, une reprise de provision pour restructuration de 60 millions d'euros. Retraité de cet élément, les frais de gestion affichent une hausse de +3,2%, générant un effet ciseau positif. Le résultat brut d'exploitation du trimestre s'établit ainsi à 973 millions d'euros (+1,4% par rapport au T2-17). Le coût du risque, marqué au T2-17 par la perception d'indemnités d'assurance et la vente de portefeuilles d'encours douteux en Roumanie, reste bas à 75 millions d'euros au T2-18. Au global, le résultat net part du Groupe s'établit à 541 millions d'euros au T2-18, en baisse de -4,8% par rapport au T2-17, en raison des effets de base mentionnés ci-dessus et de la consolidation à hauteur de 80% d'ALD à partir du 16 juin 2017. Le RONE sous-jacent est de 18,3% au T2-18, comparé à 19,2% au T2-17. Sur le premier semestre 2018, les revenus s'élèvent à 4 064 millions d'euros, en hausse de +4,0% par rapport au S1-17, le résultat brut d'exploitation s'établit à 1 783 millions d'euros (+3,5% par rapport au S1-17). Le coût du risque affiche une légère baisse de -2,4% par rapport au premier semestre 2017 et le résultat net part du Groupe ressort à 970 millions d'euros (-2,6% par rapport au S1-17). Le 1er août 2018, Société Générale a conclu deux accords en vue de la cession à OTP Bank de ses parts majoritaires dans Express Bank en Bulgarie et dans Société Générale Albanie. Ces deux transactions interviendront dans les prochains mois, sous réserve de l'acceptation par les autorités bancaires et les autorités de concurrence compétentes et de l'accord des parties tierces concernées. En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 2 075 1 968 +5,4% +6,1%* 4 064 3 908 +4,0% +5,2%* Frais de gestion (1 102) (1 008) +9,3% +9,5%* (2 281) (2 185) +4,4% +6,2%* Résultat brut d'exploitation 973 960 +1,4% +2,5%* 1 783 1 723 +3,5% +4,1%* Coût net du risque (75) (59) +27,1% +29,6%* (166) (170) -2,4% +18,6%* Résultat d'exploitation 898 901 -0,3% +0,8%* 1 617 1 553 +4,1% +2,8%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 (2) +100,0% +100,0%* 4 33 -87,9% -88,6%* Résultat net part du Groupe 541 568 -4,8% +1,0%* 970 996 -2,6% +1,3%* RONE 18,9% 20,0% 17,0% 17,7% RONE sous-jacent(1) 18,3% 19,2% 17,7% 18,3% Coefficient d'exploitation s/jacent(1) 54% 53% 55% 54% Corrigé de l'application d'IFRIC 21 Banque de détail à l'International

A fin juin 2018, les encours de crédits de la Banque de détail à l'International s'établissent à 91,1 milliards d'euros ; ils progressent de +7,2% (+8,4%*) par rapport au T2-17, toujours portés par une activité soutenue en Europe, par un très bon dynamisme en Afrique dans un environnement économique porteur et par la confirmation du rebond de l'activité sur le segment des particuliers en Russie. La collecte de dépôts demeure élevée : les encours de dépôts progressent de +5,7% (+6,9%*) par rapport au T2-17, à 81,5 milliards d'euros. Les revenus de la Banque de détail à l'International sont en hausse de +5,3% (+7,8%*) par rapport au T2-17, à 1 385 millions d'euros, tandis que les frais de gestion, intégrant au T2-17 une reprise de provision pour restructuration, sont en hausse de +10,5% (+12,0%*) par rapport au T2-17. Retraité de cet élément, les frais de gestion affichent une hausse de +1,9% (+3,4%*). Le résultat brut d'exploitation ressort à 598 millions d'euros, en légère baisse de -0,8% (+2,8%*) par rapport au T2-17. La Banque de détail à l'International affiche un résultat net part du Groupe de 313 millions d'euros au T2-18 (-4,0% par rapport au T2-17). Sur le S1-18, le produit net bancaire de la Banque de détail à l'International s'élève à 2 713 millions d'euros, en hausse de +4,5% (+8,3%*) par rapport au S1-17, et le résultat net part du Groupe s'élève à 542 millions d'euros comparé à 519 millions d'euros au S1-17 (+4,4%). En Europe de l'Ouest, les encours de crédits sont en hausse de +12,3% par rapport au T2-17, à 19,2 milliards d'euros. Le financement automobile continue d'afficher une bonne dynamique. Sur le trimestre, les revenus s'établissent à 208 millions d'euros et le résultat brut d'exploitation à 115 millions d'euros, en hausse de +16,2% par rapport au T2-17. Sur le trimestre, le coût du risque s'établit à 31 millions d'euros, en légère augmentation par rapport au T2-17 (+3,3%). Le résultat net part du Groupe ressort à 64 millions d'euros, en forte hausse de +23,1% par rapport au T2-17. En République Tchèque, la performance commerciale demeure solide. Les encours de crédits progressent de +5,9% (+5,2%*) par rapport au T2-17 à 24,7 milliards d'euros, tirés par les crédits aux particuliers. Les encours de dépôts augmentent sur un an de +5,6% (+4,8%*) à 31,2 milliards d'euros. Les revenus sont en croissance de +5,4% (+1,9%*) par rapport au T2-17 et s'établissent à 272 millions d'euros. Les frais de gestion, qui s'établissent à 149 millions d'euros sur le trimestre, intègrent une provision pour restructuration de 11,5 millions d'euros et affichent ainsi une hausse de 13,7% (10,4%*) par rapport au T2-17. La contribution au résultat net part du Groupe s'élève à 66 millions d'euros en hausse de +10,0% par rapport au T2-17 avec un coût du risque en reprise de 12 millions d'euros sur le trimestre. En Roumanie, les encours de crédits progressent par rapport au T2-17 de +1,4% (+3,8%*) à 6,7 milliards d'euros, avec une croissance forte sur les segments des particuliers. Les encours de dépôts sont stables sur un an et en légère hausse à change constant (+2,8%*), à 9,5 milliards d'euros. Dans un contexte de remontée des taux, le produit net bancaire est en hausse par rapport au T2 17 (+5,1%, +7,2%*) à 145 millions d'euros au T2-18. Les frais de gestion affichent une hausse de +2,5% à change courant (+4,4%*) et s'établissent à 81 millions d'euros au T2 18. Le coût du risque, nul ce trimestre, est en hausse de 44 millions d'euros par rapport au T2-17, qui intégrait des indemnités d'assurance et la vente de portefeuilles d'encours douteux. Le groupe BRD affiche ainsi un résultat net part du Groupe de 31 millions d'euros, en baisse de -36.7% par rapport au T2-17. Dans les autres pays d'Europe, les encours de crédits sont en hausse de +7,5% (+7,9%*) et les dépôts sont en hausse de +9,1% (+9,0%*) par rapport au T2-17. Au T2-18, les revenus progressent de +9,0% (+8,5%*), tandis que les frais de gestion sont en forte hausse de 65 millions d'euros par rapport au T2-17, qui bénéficiait de 60 millions d'euros de reprise de provisions pour restructuration. Le coût net du risque s'établit à 6 millions d'euros en baisse de -60,0% (-60,3%*) par rapport au T2-17 dans un environnement économique favorable. Le résultat net part du Groupe ressort à 45 millions d'euros, en baisse de -47,7% par rapport au T2-17. En Russie, l'inflation s'est maintenue à un niveau bas et le taux de référence de la Banque de Russie est stable à 7,25% sur le trimestre. Dans ce contexte, les encours de crédits sont en hausse de +12,5%* à change constant (+5,0% à change courant), avec un bon dynamisme de l'activité de crédits aux particuliers (+12,3%*). Les encours de dépôts affichent une forte croissance de +10,7%* (+4,2%), à la fois sur les particuliers et les entreprises. Le produit net bancaire de l'ensemble SG Russie(1) augmente de +9,1%* par rapport au T2-17 (-6,3% à change courant compte tenu de la dépréciation du rouble), les frais de gestion sont en hausse de +3,5%* (-9,9% à change courant), et le coût net du risque s'établit à 4 millions d'euros, par rapport à 9 millions d'euros au T2-17. Au total, SG Russie affiche une contribution positive au résultat net part du Groupe de 46 millions d'euros ; elle était de 39 millions d'euros au T2-17. En Afrique, Bassin méditerranéen et Outremer, dans un environnement économique porteur, les encours de crédits sont en progression de +7,0% au T2-18 (+9,1%* par rapport au T2-17) à 20,4 milliards d'euros, avec une bonne dynamique commerciale dans les principales implantations africaines. Les encours de dépôts sont en progression de +7,7% (+10,1%*). Le produit net bancaire s'établit à 412 millions d'euros au T2-18, en hausse par rapport au T2-17 (+6,2%, +9,4%*). Sur la même période les frais de gestion sont maîtrisés, en hausse de +0,4% à change courant et en hausse de +2,9%* à change constant. La contribution au résultat net part du Groupe ressort à 69 millions d'euros au T2-18, en hausse de +38,0% par rapport au T2-17. Assurances

Au T2-18 l'activité d'assurance vie-épargne bénéficie d'une augmentation des encours de +3,0% par rapport au T2-17, ainsi que d'une plus forte orientation vers les unités de compte, la part d'Unités de compte dans les encours étant en hausse de +2 points par rapport au T2-17 à 27%. La croissance des activités Prévoyance (primes +6,5% par rapport au T2-17) se poursuit. De même, l'Assurance Dommages continue sa progression (primes +7,2% par rapport au T2-17), avec de fortes progressions à l'international. L'activité Assurances réalise une bonne performance financière sur le T2-18 avec une hausse du produit net bancaire de +5,8% par rapport au T2-17, à 220 millions d'euros (+6,0%* à périmètre et change constants) et le maintien d'un coefficient d'exploitation à un niveau bas (35.5% au T2-18). La contribution au résultat net part du Groupe du métier affiche une progression de +6,7% par rapport au T2-17 à 95 millions d'euros. Au S1-18, le produit net bancaire est en hausse de +9,9% (+6,1%*) à 446 millions d'euros et le résultat net part du Groupe en hausse de +11,9% à 179 millions d'euros. Services Financiers aux Entreprises

Les Services Financiers aux Entreprises affichent également un bon dynamisme commercial au T2-18. Le métier de location longue durée et gestion de flottes de véhicules affiche une hausse soutenue de son parc (+10,1% par rapport à fin T2-17). Les activités de Financement de biens d'équipement professionnels enregistrent au T2-18 une augmentation des encours de +7,1% (+7,6%*) par rapport au T2-17, à 17,8 milliards d'euros (hors affacturage), tirés par une bonne production. Le produit net bancaire des Services Financiers aux Entreprises au T2-18 est en hausse de +5,6%, par rapport au T2-17, à 470 millions d'euros (+1,1%*). Les frais de gestion affichent une augmentation de +6,3% par rapport au T2-17, à 237 millions d'euros (+2,5%*) et le coût du risque du risque s'établit à 18 millions d'euros, en augmentation de 9 millions d'euros par rapport au T2-17. La contribution au résultat net part du Groupe est de 133 millions d'euros, en baisse de -13,1% par rapport au T2-17, reflétant notamment la consolidation d'ALD à hauteur d'environ 80% lors de son introduction en bourse. Au premier semestre 2018, le produit net bancaire des Services Financiers aux Entreprises ressort à 905 millions d'euros, stable par rapport au S1-17(-3,8%*), et le résultat net part du Groupe s'élève à 249 millions d'euros comparé à 317 millions d'euros au S1-17. [1]) SG Russia regroupe les entités Rosbank, Delta Credit Bank, Rusfinance Bank, Société Générale Insurance, ALD Automotive et leurs filiales consolidées

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Produit net bancaire 2 412 2 399 +0,5% +2,9%* 4 627 4 958 -6,7% -3,3%* Frais de gestion (1 728) (1 751) -1,3% +1,0%* (3 752) (3 760) -0,2% +2,9%* Résultat brut d'exploitation 684 648 +5,6% +8,3%* 875 1 198 -27,0% -23,0%* Coût net du risque (7) (4) +75,0% x 5,4 20 (41) n/s n/s Résultat d'exploitation 677 644 +5,1% +7,4%* 895 1 157 -22,6% -18,5%* Résultat net part du Groupe 507 509 -0,4% +1,2%* 673 894 -24,7% -21,3%* RONE 13,6% 13,5% 9,1% 11,8% RONE sous-jacent(1) 11,7% 12,2% 11,0% 13,5% Coefficient d'exploitation s/jacent(1) 76% 76% n/s n/s 77% 72% n/s n/s Corrigé de l'application d'IFRIC 21 La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs enregistre des revenus de 2 412 millions d'euros au T2-18, en légère hausse de +0,5% par rapport au T2-17 (+2,9%*), reflet d'une résilience sur les Activités de Marché et Services aux Investisseurs et d'une bonne dynamique sur les activités de Financement. Sur le premier semestre 2018, le produit net bancaire s'élève à 4 627 millions d'euros, en recul de

-6,7% sur un an (-3,3%*) suite à un premier trimestre en retrait sur les activités de Marché. Ce trimestre est également marqué par la signature de l'accord en vue de l'acquisition d'EMC (Equity Markets and Commodities). L'impact négatif estimé sur le Common Equity Tier 1 s'élèvera à environ 10 points de base à partir de 2019. L'opération inclut des activités Solutions d'Investissement, Produits de Flux et Gestion d'Actifs, y compris les capacités associées en matière de tenue de marché, de vente et de structuration. En ligne avec la stratégie de Société Générale, l'acquisition de ces activités consoliderait le leadership mondial de la banque sur les dérivés et les solutions d'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs et contribuerait au développement de Lyxor en Europe par le renforcement de sa franchise ETF. Une fois les activités totalement intégrées, cette acquisition est susceptible de générer un RBE additionnel de l'ordre de 150 millions d'euros. Elle sera relutive sur le ROE du groupe à partir de 2020. Le Groupe a également annoncé avoir signé un accord en vue de la cession de ses activités de banque privée en Belgique. Activités de Marché et Services aux Investisseurs

Au T2-18, le produit net bancaire des Activités de Marché et Services aux Investisseurs s'inscrit à

1 490 millions d'euros, en légère baisse de -0,4% par rapport au T2-17 (+2,1%*) et à 2 862 millions d'euros au S1-18 en recul de -9,8% par rapport au S1-17 (-6,0%*). Malgré un début de trimestre peu actif, la franchise continue d'enregistrer une bonne activité commerciale, en hausse sur l'ensemble des régions, dans des conditions de marché qui restent moins favorables en Europe. Les revenus des activités Taux, crédit, changes et matières premières au T2-18 s'établissent à 580 millions d'euros, en recul de -1,0% (+2%*) par rapport au T2-17. Sur le semestre, les revenus s'établissent à 1 115 millions d'euros, en baisse de -18,2% par rapport au S1-17. Le retour de la volatilité, notamment autour des élections italiennes, a permis aux activités de flux de bénéficier d'une bonne production commerciale sur les Taux et les Matières Premières, qui ont compensé un marché moins porteur sur le Crédit. Dans cet environnement, les activités structurés enregistrent un bon niveau de revenus malgré une demande en léger retrait. Les revenus du métier Actions et Prime Services sont en recul de -4,0% au T2-18 par rapport au T2- 17 (-1%*), à 696 millions d'euros et à 1 355 millions d'euros au S1-18 en baisse de 7,4% par rapport au

S1-17. Dans un contexte de volatilité toujours atone et en lien avec la mise en place de MiFID 2, les revenus des activités cash et produits listés s'inscrivent en baisse en Europe. La très bonne tenue des activités de flux de dérivés et de Financement, et le dynamisme de la franchise Prime Services permettent cependant à l'activité de flux d'enregistrer des revenus en progression au global. L'activité commerciale et les conditions de marché demeurent contrastées en Europe par rapport aux autres régions sur le segment structurés, qui voit ses revenus augmenter comparé au T1-18 mais rester en retrait par rapport à l'an dernier. Les actifs en conservation du métier Titres atteignent 4 089 milliards d'euros, à fin juin 2018 en hausse de +3,6% par rapport au deuxième trimestre 2017. Sur la même période, les actifs administrés sont en hausse de +2,5% à 636 milliards d'euros. Les revenus du Métier Titres au T2-18 sont en hausse de +15,7% par rapport au T2-17 à 214 millions d'euros. Sur le semestre, la hausse s'établit à +12,6% par rapport au S1-17 à 392 millions d'euros. Cette forte hausse reflète une poursuite de la bonne dynamique commerciale, dans la continuité d'un très bon premier trimestre, ainsi que l'impact de la réévaluation des titres Euroclear pour 33 millions d'euros. Financement et Conseil

Les métiers de Financement et Conseil enregistrent des revenus de 665 millions d'euros, en hausse prononcée de +5,2% par rapport à T2-17 (+7,9%*) et au plus haut depuis 2016. Les revenus s'établissent à 1 265 millions d'euros au S1-18 et sont stables par rapport au S1-17 (+3,6%*). Ce trimestre, l'activité commerciale a été soutenue sur l'ensemble des activités de Financement, qui enregistrent un très bon niveau d'origination, reflet du dynamisme commercial des franchises. Les commissions s'inscrivent aussi en hausse, notamment sur l'Immobilier, sur le transport maritime et sur le financement de Ressources Naturelles. Le métier Global Transaction Banking enregistre également une hausse prononcée de ses commissions, en particulier sur le Cash Management, en ligne avec son plan de développement. Ces bonnes performances sont partiellement compensées par un marché atone sur la banque d'investissement. Gestion d'Actifs et Banque Privée

Les revenus des métiers de Gestion d'Actifs et Banque Privée s'inscrivent à 257 millions d'euros au T2-18, en recul de -5,2% par rapport au T2-17 et à 500 millions d'euros au S1-18 en recul de -4,4% par rapport au S1-17. Les actifs sous gestion de la Banque Privée s'établissent à 119 milliards d'euros à fin juin 2018, en hausse (+1,6%) par rapport à mars 2018. Malgré une bonne activité transactionnelle et une collecte soutenue en France, les revenus de la Banque Privée restent affectés par des activités internationales qui demeurent en retrait. Le produit net bancaire s'établit à 205 millions d'euros, en recul de -6,0% par rapport à un T2-17 élevé, tandis que la marge ressort à 104 points de base par rapport à 110 points de base au T2-17. Sur le semestre, les revenus s'établissent à 390 millions d'euros en recul de -6,7% par rapport au S1-17. Les actifs sous gestion de Lyxor atteignent 119 milliards d'euros, en progression de +1,6% par rapport au T1-18, grâce à un effet change et à un effet marché favorables, compensant une collecte plus mesurée après un premier trimestre très actif. Ce total constitue un nouveau plus haut pour le métier. Au T2-18, les revenus de Lyxor s'élèvent à 47 millions d'euros, en recul de -4,1% par rapport à un bon T2-17, reflet d'une légère baisse des revenus sur le segment ETF et d'une moindre génération de commissions de performance ce trimestre. Sur le semestre, les revenus s'établissent à +4,2% par rapport au S1-17 à 99 millions d'euros. Frais de gestion

Les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs sont en recul de -1,3% (+1,0%*) au T2-18 par rapport au T2-17. Sur le semestre, ils sont en léger recul de -0,2% (+2,9%*). Retraité de de l'application de la norme IFRIC 21, les frais de gestion sont en baisse de -0,8% par rapport au S1-17, reflétant les efforts réalisés en matière de maîtrise des coûts. En linéarisant l'impact de la norme IFRIC 21, le coefficient d'exploitation s'établit à 76,8% au S1-18. Résultat d'exploitation

Le résultat brut d'exploitation s'établit à 684 millions d'euros, en hausse de +5,6% en par rapport au T2-17, et à 875 millions d'euros au S1-18 en recul de -27,0% par rapport au S1-17. Dans un environnement économique favorable, le coût du risque s'établit à -7 millions d'euros comparé à -4 millions d'euros au T2-17, reflet d'une bonne gestion des risques. Au S1-18 le coût du risque est en reprise de 20 millions d'euros (-41 millions d'euros au S1-17). Au total, la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs enregistre un résultat d'exploitation de 677 millions d'euros au T2-18 en hausse de +5,1% par rapport au T2-17, et de 895 millions d'euros au S1-18, en recul de -22,6%. Résultat net

Au T2-18, la contribution du pôle au résultat net part du Groupe s'élève à 507 millions d'euros en recul de -0,4%. Le RONE s'établit à 13,6% au T2-18, en progression pour le troisième trimestre d'affilée.

HORS PÔLES En M EUR T2-18 T2-17 S1-18 S1-17 Produit net bancaire (24) (1 194) 58 (1 242) Produit net bancaire(1) (24) (970) 58 (1 043) Frais de gestion (212) (58) (258) (96) Résultat brut d'exploitation (236) (1 252) (200) (1 338) Résultat brut d'exploitation(1) (236) (1 028) (200) (1 139) Coût net du risque 5 451 (5) 101 Gains ou pertes nets sur autres actifs (28) 210 (32) 207 Résultat net part du Groupe (257) (389) (272) (786) Résultat net part du Groupe(1) (257) (231) (272) (645) (1) Hors réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre au T2-17 et S1-17

Le Hors Pôles inclut : la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les fonctions de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux et certains coûts engagés par le Groupe et non refacturés aux métiers. En raison de l'application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018, la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre n'est plus comptabilisée dans le résultat de la période. En conséquence, le résultat n'est donc plus retraité de cet élément non économique. Le produit net bancaire du Hors Pôles s'élève à -24 millions d'euros au T2-18 contre -970(1) millions d'euros au T2-17 qui incluait une charge de -963 millions d'euros au titre du règlement du litige avec la Libyan Investment Authority. Les frais de gestion incluent une dotation à la provision pour litiges pour 200 millions d'euros. Société Générale poursuit activement ses discussions avec les autorités américaines en vue de conclure un accord transactionnel dans le cadre de l'enquête relative à certaines opérations effectuées par la Banque en USD en lien avec des pays auxquels s'applique le programme de sanctions américain. Bien qu'une incertitude demeure à ce stade sur le calendrier et l'impact financier d'un accord potentiel, Il est envisageable qu'un tel accord soit conclu dans les prochaines semaines. Au 30 juin 2018, la provision pour litiges, qui inclut ce dossier, s'établit à 1,43 Md Euros. Le résultat brut d'exploitation s'établit à -236 millions d'euros au T2-18 contre -1 028(1) millions d'euros au T2-17. Il est nul hors éléments exceptionnels au S1-18. Le coût net du risque au T2-18 s'élève à 5 millions d'euros, contre 451 millions d'euros au T2-17 qui était affecté par la comptabilisation d'une reprise de 750 millions d'euros au titre de la couverture de l'accord transactionnel avec la LIA et par une dotation additionnelle de 300 millions d'euros à la provision pour litiges. Les gains et pertes nets sur autres actifs incluent principalement la moins-value comptabilisée selon la norme IFRS 5 sur la cession des activités du Groupe en Bulgarie et en Albanie pour -27 millions d'euros. La contribution au résultat net part du Groupe du Hors Pôles est de -257 millions d'euros au T2-18

(-231(1) millions d'euros au T2-17) et de -272 millions d'euros au S1-18 (-645(1) millions d'euros au S1-17) Hors éléments non-économiques

CONCLUSION Sur le deuxième trimestre 2018, Société Générale dégage un résultat net part du Groupe de 1 156 millions d'euros. Le résultat net sous-jacent du Groupe de 1 265 millions d'euros et le ROTE sous-jacent de 11,2% reflètent une dynamique solide des métiers, portée par le développement des franchises clés du Groupe et la transformation de ses activités. En ligne avec le plan « Transform to Grow » annoncé au marché en novembre 2017, le Groupe confirme sa trajectoire stratégique autour de 5 axes-clés lui permettant de délivrer une croissance supérieure, rentable et durable : Croître, avec des performances dynamiques sur chacun des métiers. Après un début d'année ralenti et dans un contexte de taux bas, le Groupe s'attend à une légère baisse des revenus en 2018 dans la Banque de détail en France. Les activités de Banque de détail et Services Financiers Internationaux confirment leur profil de croissance durable et rentable. Le Groupe continue par ailleurs à développer ses franchises coeurs dans les activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

Transformer , avec des avancées importantes dans la Banque de détail en France et l'amélioration continue du profil de risque du Groupe.

Maintenir une stricte discipline sur les coûts.

Achever le recentrage, avec l'annonce de plusieurs opérations de cession ce jour, générant un effet positif estimé sur le Common Equity Tier 1 d'environ 15 points de base en 2018-2019. D'autres annonces significatives sont attendues d'ici la fin de l'année.

Ancrer, à tous les niveaux, une culture de responsabilité à travers le Groupe et ses activités, en tournant la page des litiges LIA et IBOR, en déployant le programme Culture et Conduite au sein du Groupe et en mettant en oeuvre des initiatives métiers spécifiques, telles que l'objectif de contribution à hauteur de 100 milliards d'euros au financement de la transition énergétique entre 2016 et 2020, déjà réalisé à plus de 50%.

CALENDRIER FINANCIER 2018/2019 Calendrier de communication financière 2018 8 novembre 2018 Résultats du troisième trimestre 2018

7 février 2019 Résultats du quatrième trimestre 2018 et de l'année 2018

3 mai 2019 Résultats du premier trimestre 2019

1 août 2019 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2019

6 novembre 2019 Résultats du troisième trimestre 2019

Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, ajustement d'IFRIC 21, coût du risque (commercial) en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible, et les montants servant de base aux différents retraitements effectués (en particulier le passage des données publiées aux données sous-jacentes) sont présentés dans les notes méthodologiques, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels.











Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale.



Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l'application de principes et de méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l'application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.



Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :



- d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité et d'en évaluer leurs conséquences potentielles ;



- d'évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans cette présentation.



Par conséquent, bien que Société Générale estime qu'ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n'ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l'activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.



Des informations détaillées sur les risques potentiels susceptibles d'affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers.



Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d'incertitudes et de risque susceptibles d'affecter les opérations du Groupe lorsqu'ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection. Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros) T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation En M EUR Produit net bancaire 6 454 5 199 +24,1% 12 748 11 673 +9,2% Frais de gestion (4 403) (4 169) +5,6% (9 132) (8 813) +3,6% Résultat brut d'exploitation 2 051 1 030 +99,1% 3 616 2 860 +26,4% Coût net du risque (170) 259 n/s (378) (368) +2,7% Résultat d'exploitation 1 881 1 289 +45,9% 3 238 2 492 +29,9% Gains ou pertes nets sur autres actifs (42) 208 n/s (41) 245 n/s Quote-part des résultats net des entreprises mises en équivalence 13 13 +0,0% 29 50 -42,0% Pertes de valeur des écarts d'acquisition 0 0 n/s 0 1 n/s Impôts sur les bénéfices (516) (302) +70,9% (886) (691) +28,2% Résultat net 1 336 1 208 +10,6% 2 340 2 097 +11,6% Dont participations ne donnant pas le contrôle 180 150 +20,0% 334 292 +14,4% Résultat net part du Groupe 1 156 1 058 +9,3% 2 006 1 805 +11,1% Ratio Tier 1 fin de période 13,6% 14,4% * A périmètre et taux de change constants RÉSULTAT NET PART DU GROUPE APRÈS IMPÔT PAR MÉTIER (en millions d'euros) En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Banque de détail en France 365 370 -1,4% 635 701 -9,4% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 541 568 -4,8% 970 996 -2,6% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 507 509 -0,4% 673 894 -24,7% Total Métiers 1 413 1 447 -2,3% 2 278 2 591 -12,1% Hors Pôles (257) (389) +33,9% (272) (786) +65,4% Groupe 1 156 1 058 +9,3% 2 006 1 805 +11,1% BILAN CONSOLIDÉ (ACTIF - Chiffres en Millions d'Euros) 30.06.2018 01.01.2018* Caisse et banques centrales 85 456 114 404 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 382 656 369 112 Instruments dérivés de couverture 12 024 12 718 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 57 335 50 468 Titres au coût amorti 11 428 11 592 Prêts et créances sur les établissements de crédit assimilés, au coût amorti 63 783 53 656 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 427 296 417 391 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 504 663 Placements des activités d'assurance 149 134 147 611 Actifs d'impôts 5 479 6 292 Autres actifs 67 548 60 449 Actifs non courants destinés à être cédés 4 313 13 Participations dans les entreprises mises en équivalence 655 659 Immobilisations corporelles et incorporelles 25 537 24 200 Ecarts d'acquisition 4 874 4 988 Total 1 298 022 1 274 216

(PASSIF - Chiffres en Millions d'Euros) 30.06.2018 01.01.2018* Banques centrales 9 956 5 604 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 373 147 368 550 Instruments dérivés de couverture 6 438 6 146 Dettes représentées par un titre 101 658 103 235 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 89 783 88 621 Dettes envers la clientèle 415 101 410 633 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 481 6 020 Passifs d'impôts 1 153 1 608 Autres Passifs 76 293 69 139 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 4 042 Passifs relatifs aux contrats des activités d'assurance 132 258 131 717 Provisions 5 356 6 345 Dettes subordonnées 13 993 13 647 Total dettes 1 234 659 1 211 265 CAPITAUX PROPRES Capitaux propres part du Groupe Capital et réserves liées 29 585 29 427 Réserves consolidées 28 542 27 698 Résultat de l'exercice 2 006 2 806 Sous-total 60 133 59 931 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (1 174) (1 503) Sous-total capitaux propres part du Groupe 58 959 58 428 Participations ne donnant pas le contrôle 4 404 4 523 Total capitaux propres 63 363 62 951 Total 1 298 022 1 274 216 NB. Prêts et créances sur la clientèle, y compris Opérations de location-financement et assimilées.

(*) Soldes au 1er janvier 2018 après première application d'IFRS 9, sauf pour les filiales du secteur de l'assurance. NOTES MÉTHODOLOGIQUES 1 - Les résultats consolidés du Groupe au 30 juin 2018 ont été examinés par le Conseil d'administration en date du 1er août 2018.

Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes sont en cours sur les comptes semestriels résumés au 30 juin 2018. 2 - Produit net bancaire Le produit net bancaire des piliers est défini en page 44 du Document de référence 2018 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité. 3- Frais de gestion Les Frais de gestion correspondent aux « Charges Générales d'exploitation » telles que présentées dans les notes 5 et 8.2 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2017 (pages 390 et s. et page 410 du Document de référence 2018 de Société Générale). Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d'exploitation. Le Coefficient d'exploitation est défini en page 44 du Document de référence 2018 de Société Générale. 4 - Ajustement IFRIC 21 L'ajustement IFRIC 21 corrige le résultat des charges constatées en comptabilité dans leur intégralité dès leur exigibilité (fait générateur) pour ne reconnaître que la part relative au trimestre en cours, soit un quart du total. Il consiste à lisser la charge ainsi constatée sur l'exercice afin de donner une idée plus économique des coûts réellement imputables à l'activité sur la période analysée. 5 - Retraitements et autres éléments notables de la période - Passage des éléments comptables aux éléments sous-jacents Les éléments non économiques correspondent à la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et à l'ajustement de valeur lié au risque de crédit propre sur instruments dérivés (DVA). Ces deux facteurs constituent les éléments non économiques retraités dans les analyses des résultats du Groupe. Ils conduisent à constater un résultat sur soi-même reflétant l'évaluation par le marché du risque de contrepartie sur le Groupe. Ils sont également retraités du résultat du Groupe pour les calculs de ratios prudentiels. En application de la norme IFRS9, la variation de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre n'est plus comptabilisée dans les résultats de la période mais en capitaux propres. En conséquence, le Groupe ne présentera plus d'éléments publiés retraités des éléments non économiques

Par ailleurs, le Groupe retraite des revenus et résultats du pilier de Banque de détail en France les dotations ou reprises aux provisions PEL/CEL. Cet ajustement permet de mieux identifier les revenus et résultats relatifs à l'activité du pilier, en excluant la part volatile liée aux engagements propres à l'épargne réglementée. Ces éléments, ainsi que les autres éléments faisant l'objet d'un retraitement ponctuel ou récurrent (éléments exceptionnels), sont détaillés ci-après, étant précisé que, dans le tableau ci-après, les éléments frappés d'un astérisque (*) sont les éléments non économiques et que les éléments frappés de deux astérisques (**) sont les éléments exceptionnels.







La réconciliation permettant de passer des données comptables aux données sous-jacentes est exposée

ci-après.



En M EUR T2-18 T2-17 Var. S1-18 S1-17 Var. Produit net bancaire 6 454 5 199 +24,1% 12 748 11 673 +9,2% Réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre* (224) (199) DVA* (3) (6) Accord transactionnel avec LIA** (963) (963) Produit net bancaire sous-jacent 6 454 6 389 +1,0% 12 748 12 841 -0,7% Frais de gestion (4 403) (4 169) +5,6% (9 132) (8 813) +3,6% Linéarisation IFRIC 21 (167) (145) 338 313 Provision pour litiges** (200) (200) Frais de gestion sous-jacents (4 370) (4 314) +1,3% (8 594) (8 500) +1,1% Charge nette du risque (170) 259 n/s (378) (368) +2,7% Provision pour litiges** (300) (300) Accord transactionnel avec LIA** 750 400 Charge nette du risque sous-jacente (170) (191) -11,0% (378) (468) -19,2% Gains ou pertes sur autres actifs (42) 208 n/s (41) 245 n/s Cession de Express Bank et Société Générale Albanie** (27) (27) Changement de mode de consolidation d'Antarius** 203 203 Gains ou pertes sur autres actifs sous-jacents (15) 5 n/s (14) 42 n/s Résultat net part du Groupe 1 156 1 058 +9,3% 2 006 1 805 +11,1% Effet en résultat net part du Groupe des retraitements mentionnés (109) (107) (463) (746) Résultat net part du Groupe sous-jacent 1 265 1 165 +8,6% 2 469 2 551 -3,2% * Éléments non économiques ** Éléments exceptionnels 6 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque ou coût net du risque commercial est défini en pages 46 et 564 du Document de référence 2018 de Société Générale. Cet indicateur permet d'apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples. (En M EUR) T2-18 T2-17 S1-18 S1-17 Banque de détail en France Coût net du risque 93 135 227 268 Encours bruts de crédits 186 245 178 386 185 727 179 649 Coût du risque en pb 20 30 24 30 Banque de détail et Services Financiers Internationaux Coût net du risque 75 43 166 153 Encours bruts de crédits 132 749 125 160 132 190 124 932 Coût du risque en pb 23 14 25 24 Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Coût net du risque 7 3 - 20 40 Encours bruts de crédits 149 283 164 994 148 499 163 342 Coût du risque en pb 2 1 - 3 5 Hors Pôles Coût net du risque - 4 - 5 - Encours bruts de crédits 6 614 7 497 6 849 7 371 Coût du risque en pb - 24 - 15 - Groupe Coût net du risque 170 181 378 461 Encours bruts de crédits 474 891 476 037 473 264 475 295 Coût du risque en pb 14 15 16 19 Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »). 7 - ROE, ROTE, RONE La notion de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en page 47 du Document de référence 2018 de Société Générale. Cette mesure permet d'apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale. Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 47 du Document de référence de Société Générale. Le résultat net part du Groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du Groupe comptable ajusté des « intérêts, nets d'impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émissions » et des « gains/pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion » (voir note méthodologique n°9). Pour le ROTE, le résultat est également retraité des dépréciations des écarts d'acquisition. Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-dessous : Fin de période S1-18 T1-18 2017 S1-17 Capitaux propres part du Groupe 58 959 58 925 59 373 60 111 Titres super subordonnés (TSS) (9 197) (8 362) (8 520) (10 059) Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (274) (263) (269) (279) Intérêts nets d'impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (213) (218) (165) (201) Gains/ Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion 130 (525) (1 031) (1 101) Provision pour dividende (892) (2 136) (1 762) (881) Fonds propres ROE 48 513 47 421 47 626 47 591 Fonds propres ROE moyens 47 745 47 523 48 087 47 834 Ecarts d'acquisition moyens (5 155) (5 158) (4 924) (4 788) Immobilisations Incorporelles moyennes (1 988) (1 966) (1 831) (1 785) Fonds propres ROTE moyens 40 602 40 399 41 332 41 261 Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR) En M EUR T2-18 T2-17 Variation S1-18 S1-17 Variation Banque de détail en France 11 066 10 797 +2,5% 11 226 10 778 +4,2% Banque de détail et Services Financiers Internationaux 11 451 11 352 +0,9% 11 440 11 255 +1,6% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 14 965 15 096 -0,9% 14 856 15 216 -2,4% Total Métiers 37 483 37 245 +0,6% 37 522 37 249 +0,7% Hors Pôles 10 484 10 539 -0,5% 10 223 10 585 -3,4% Groupe 47 967 47 784 +0,4% 47 745 47 834 -0,2%



8 - L'Actif net et l'Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 49 du Document de référence 2018 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après. Fin de période S1-18 T1-18 2017 S1-17 Capitaux propres part du Groupe 58 959 58 925 59 373 60 111 Titres super subordonnés (TSS) (9 197) (8 362) (8 520) (10 059) Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) (274) (263) (269) (279) Intérêts nets d'impôts à verser sur TSS & TSDI, intérêts versés aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission (213) (218) (165) (201) Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités de trading 500 174 223 35 Actif Net Comptable 49 775 50 256 50 642 49 608 Ecarts d'acquisition (5 140) (5 163) (5 154) (5 027) Immobilisations Incorporelles (2 027) (1 993) (1 940) (1 833) Actif Net Tangible 42 608 43 100 43 547 42 748 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA** 801 924 801 830 801 067 800 848 Actif net par action (EUR) 62,1 62,7 63,2 61,9 Actif Net Tangible par action (EUR) 53,1 53,8 54,4 53,4 ** Nombre d'actions pris en compte : nombre d'actions ordinaires émises au 30 juin 2018, hors actions propres et d'auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe

Conformément à la norme IAS 33, les données historiques par action antérieures à la date de détachement d'un DPS sont retraitées du coefficient d'ajustement correspondant à l'opération.

9 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. page 48 du Document de référence 2018 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE. Ainsi que précisé en page 48 du Document de référence 2018 de Société Générale, le Groupe publie également un BNPA ajusté de l'incidence des éléments non-économiques et exceptionnels présentés en note méthodologique n°5 (BNPA sous-jacent).

Le nombre d'actions retenu pour le calcul est le suivant : Nombre moyen de titres, en milliers S1-18 T1-18 2017 S1-17 Actions existantes 807 918 807 918 807 754 807 714 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 5 059 4 704 4 961 4 713 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 1 252 1 765 2 198 2 645 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA 801 607 801 449 800 596 800 355 Résultat net part du Groupe 2 006 850 2 806 1 805 Intérêts net d'impôt sur TSS et TSDI (223) (102) (466) (254) Plus-values nette d'impôt sur rachats partiels 0 0 0 0 Résultat net part du Groupe corrigé 1 783 748 2 340 1 551 BNPA (en EUR) 2,22 0,93 2,92 1,94 BNPA sous-jacent* (en EUR) 2,80 1,38 5,03 2,87 * Hors élément non économiques et exceptionnels et y compris linéarisation de l'effet d'IFRIC 21 (pour S1-18, T1-17 et S1-17) 10 - Les fonds propres Common Equity Tier 1 du Groupe Société Générale sont déterminés conformément aux règles CRR/CRD4 applicables. Les ratios de solvabilité non phasés sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l'exercice en cours, sauf mention contraire. Lorsqu'il est fait référence aux ratios phasés, ceux-ci n'intègrent pas les résultats de l'exercice en cours, sauf mention contraire. Le ratio de levier est déterminé selon les règles CRR/CRD4 applicables intégrant les dispositions de l'acte délégué d'octobre 2014. NB (1) En raison des règles d'arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté. (2) Société Générale rappelle que l'ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseurs ». Société Générale Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable afin d'être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. Acteur de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires : La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale .

La banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.

la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com Société Générale : information financière du deuxième trimestre 2018





