SOCIETE GENERALE : JPMorgan abaisse son objectif de cours

JPMorgan a réduit son objectif de cours de 43 euros à 32 euros sur Société Générale et confirmé sa recommandation Surpondérer dans le cadre d'une étude sur les banques d'investissement. Au niveau sectoriel, le bureau d'études anticipe des revenus en progression de 4% en devises locales, soutenus par le courtage FICC (+8%) et actions (+11%) tandis que les commissions dans la banque d'investissement sont attendues en recul de 7%.Selon le broker, ces dernières devraient chuter de 45% au deuxième trimestre par rapport au premier, avant de rebondir dans les mêmes proportions au troisième trimestre. Il a abaissé ses estimations de bénéfice par action de 14% pour 2020 et de 12% pour 2021 et 2022.