SOCIETE GENERALE : JPMorgan en fait l'une de ses valeurs favorites

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 27 euros à 28 euros sur Société Générale, qui devient également l’une de ses valeurs préférées. L’action ayant sous-performé l’indice Soxx des banques de 13 % et ses pairs français de 20 % au cours des 18 derniers mois, Société Générale affiche actuellement une valorisation très faible de 0,4 fois ses fonds propres et de 5,9 fois ses résultats, souligne le bureau d’études.Il pense que SG pourrait facilement répondre aux préoccupations du marché et déclencher une revalorisation du titre en prenant des mesures internes. Le broker cite notamment la modification de sa politique de dividende pour donner la priorité à l'accroissement de capital qui permettrait à SG d'atteindre un ratio de fonds propres durs de 12 % en 2021; l'accélération des cessions ciblées pour atteindre une amélioration de 40 points de base de ce ratio et enfin l'atteinte d'un levier opérationnel positif en 2020 en réduisant la base de coûts de la banque de détail en France.