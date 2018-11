SOCIETE GENERALE : Jefferies reste à l'Achat"

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 55 euros sur Société Générale, qui a clos ses litiges aux Etats-Unis. Le bureau d’études explique que ces accords lèvent l'incertitude liée aux litiges et permettent de désormais placer l'accent sur la performance des divisions opérationnelles et l'accumulation de capital. Il estime que la direction doit reconstruire la confiance avec les investisseurs grâce à une série de résultats trimestriels robustes." Cela reste un défi dans l'environnement actuel, caractérisé par la volatilité des marchés et les incertitudes macroéconomiques et alors que ses pairs reconnaissent la nécessité d'ajuster leurs objectifs " prévient le broker.