SOCIETE GENERALE : Securities Services dévoile deux nominations

Société Générale Securities Services nomme Mathieu Maurier Responsable Pays au Luxembourg et Gildas Le Treut Directeur Commercial et Relations clients, au 1er septembre. Basé à Luxembourg, Mathieu Maurier sera rattaché à Arnaud Jacquemin, Responsable Pays pour le Groupe et à Bruno Prigent, Directeur des Métiers Titres SGSS. Il remplace Olivier Renault qui a évolué dans de nouvelles fonctions au sein de la banque.Gildas Le Treut est nommé Directeur Commercial et Relations Clients. Il remplace Mathieu Maurier. Basé à Paris, Gildas sera rattaché à Christophe Baurand, Directeur Commercial, Marketing et Solutions de SGSS.