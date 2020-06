Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) renouvelle sa confiance à Société Générale Securities Services (SGSS) en lui confiant, en complément des services de dépositaire, conservateur et administrateur de fonds pour l’ensemble de ses OPC, la tenue de compte et la conservation de ses actifs.