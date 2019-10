SOCIETE GENERALE : UBS abandonne sa recommandation positive

Données financières (EUR) CA 2019 24 624 M EBIT 2019 6 975 M Résultat net 2019 3 076 M Dette 2019 - Rendement 2019 8,46% PER 2019 6,74x PER 2020 6,10x Capi. / CA2019 0,87x Capi. / CA2020 0,86x Capitalisation 21 361 M Graphique SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 27,79 € Dernier Cours de Cloture 25,14 € Ecart / Objectif Haut 39,2% Ecart / Objectif Moyen 10,5% Ecart / Objectif Bas -32,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frédéric Oudéa Chief Executive Officer & Director Lorenzo Bini Smaghi Chairman Philippe Amestoy Head-Operations & Transformation William Kadouch-Chassaing Group Chief Financial Officer Carlos Goncalves Head-Global Technology Services Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -9.63% 23 291