SOCIETE GENERALE : UBS plus pessimiste sur la valorisation

UBS a réduit son objectif de cours de 16 euros à 13 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur Société Générale après l'annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 52% pour 2020 et de 13% pour 2020 et prévient qu'elles pourraient encore être réduite si le scénario le plus pessimiste envisagé par la banque se concrétise. Il ajoute que la capacité de la banque à générer des profits sera pénalisée par les crises et il anticipe une rentabilité des fonds propres tangibles d'environ 3% en 2021 et de 6% en 2022." Compte tenu de la grande incertitude qui entoure la qualité des actifs l'année prochaine, nous pensons qu'il est trop tôt pour penser que la SocGen sera en mesure de verser un dividende extraordinaire d'ici la fin de l'année ", poursuit l'analyste.