Commerzbank et Société Générale annoncent la signature d’un accord définitif relatif à l’acquisition des activités « Equity Markets and Commodities » de Commerzbank (EMC). Le 3 juillet 2018, les deux banques ont déjà annoncé avoir conclu un accord en vue de la vente des activités EMC de Commerzbank à Société Générale. L’opération a été approuvée par les partenaires sociaux en Allemagne et la réalisation de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités compétentes.Les activités EMC regroupent la conception et la tenue de marché de produits de flux et de solutions structurées ainsi qu'une partie des activités de gestion d'actifs de Commerzbank dont la franchise ETF. Les entités Equity Capital Markets (" ECM "), Equity Brokerage (“Equity Trading” and “Equity Sales/Brokerage”) et les activités de couverture de matières premières de Commerzbank sont exclues du périmètre de la transaction.La transaction inclurait le transfert des books de trading, de la franchise clients, des employés ainsi qu'une partie de l'infrastructure IT d'EMC. Les équipes de Front Office EMC ainsi que certains collaborateurs des fonctions support associées seraient ainsi intégrés au sein de Société Générale et Lyxor. L'intégration des équipes et le transfert des books de trading ainsi que le bilan associé se feraient de manière échelonnée, à partir de 2019, après l'obtention des autorisations nécessaires.