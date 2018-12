SOCIETE GENERALE : annonce des mesures en faveur du pouvoir d'achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’issue de la réunion qui s’est tenue hier à l’Elysée et dans un effort de solidarité nationale, Société Générale a annoncé la mise en place des mesures suivantes : le gel de ses tarifs bancaires pour 2019, le plafonnement à 25 euros par mois des frais d'incidents bancaires pour la clientèle fragile et le suivi et soutien adapté à la situation de tous les clients connaissant des difficultés à la suite des événements récents.Par ailleurs dans le cadre de sa politique environnementale, le groupe met en place des financements spécifiques favorisant la transition énergétique (véhicules électriques et hybrides, véhicules propres, rénovation thermique etc....) pour la clientèle de particuliers et d'entreprises.Ces offres pourront notamment inclure des avantages tarifaires plus importants dans le respect des principes du crédit responsable ainsi que le financement de la prime à la conversion concernant les véhicules propres." Face à une situation exceptionnelle, nous entendons d'une part contribuer à notre échelle à l'effort de solidarité nationale en faveur du pouvoir d'achat des Français les plus en difficulté et d'autre part accompagner le mieux possible nos clients qui pourraient connaître des difficultés à cause de la crise des dernières semaines ", a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.