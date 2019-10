SOCIETE GENERALE annonce une titrisation synthétique à impact de 3,4 milliards de dollars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale et Mariner Investment Group annoncent la finalisation de Jupiter, opération de transfert de risque portant sur un portefeuille diversifié de financements de la Banque de 3,4 milliards de dollars. Cette opération vise également à inciter l’octroi de nouveaux financements à Impact Positif, ce qui est nouveau pour ce type de transaction.Mariner Investment Group, société de conseil en gestion alternative et filiale détenue majoritairement par ORIX USA, investit dans une tranche junior du portefeuille par l'intermédiaire de sa plate-forme IIFC, dédiée à sa stratégie de transfert de risque.Le portefeuille Jupiter est composé de plus de 250 prêts octroyés dans environ 40 pays à travers le monde ; il s'agit principalement de financements structurés, couvrant de nombreux secteurs dont l'Énergie, les Infrastructures, le Transport Maritime et Aérien, les Métaux & Mines, l'Immobilier ainsi que les Technologies, Media et Télécommunications, où Société Générale détient une franchise de premier plan." Cette opération synthétique de transfert de risque portant sur un portefeuille de financements structurés se distingue par sa taille mais également par son caractère innovant d'allocation de capital en faveur de transactions à Impact Positif. La banque s'engage à investir 25% du capital libéré dans de nouveaux financements à Impact Positif au cours des trois prochaines années ", a expliqué la banque.En outre, si la banque parvient à redéployer la moitié du capital libéré dans des financements à Impact Positif d'ici 4 ans, Mariner s'engage à réduire le coupon payé par Société Générale au titre de l'opération, encourageant la Banque à dépasser son objectif de réallocation du capital en faveur de financements à Impact Positif.