SOCIETE GENERALE : avertit sur ses Activités de Marchés

Société Générale a publié ce matin un communiqué révélant que l'environnement difficile sur les marchés de capitaux mondiaux devrait entraîner une baisse des revenus des Activités de Marchés et Services aux Investisseurs d'environ 20% au quatrième trimestre 2018 par rapport au quatrième trimestre 2017 et d'environ 10% en 2018 par rapport à 2017. La banque française prévoit également une hausse significative des encours pondérés au titre des risques de marché.Toutes les activités de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux ainsi que celles de Financement et Conseil devraient afficher des performances solides au quatrième trimestre 2018, a ajouté Société Générale.La performance de la Banque de Détail en France devrait être en ligne avec les anticipations communiquées par le groupe.La banque a par ailleurs annoncé que son coût du risque sur l'année 2018 était attendu entre 20 et 25 points de base, en ligne avec la cible communiquée.Enfin, Société Générale a prévu un dividende 2018 stable par rapport à 2017 (2,20 euros par action). La banque proposera aux actionnaires la possibilité d'opter pour un paiement du dividende en actions.En prenant en compte les transactions signées (cessions et acquisitions) et cette décision du conseil d'administration concernant le dividende, le ratio CET1 du groupe sur une base pro forma est attendu entre 11,4% et 11,6% au quatrième trimestre 2018, en ligne avec l'objectif d'un ratio de CET1 de 12% en 2020.