SOCIETE GENERALE : bien orienté, Barclays en soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale (+1,18% à 28,68 euros) figure dans le trio de tête de l’indice CAC 40, soutenu par le relèvement de recommandation de Barclays. La banque britannique a relevé son conseil de Pondération en ligne à Surpondérer tandis que l’objectif de cours a été rehaussé de 30% à 35 euros. Elle s’attend à ce que 2020 soit une « grande année » pour Société Générale, la banque ayant sécurisé sa position en capital, elle peut désormais se concentrer sur la rémunération des actionnaires.Le titre s'échangeant 0,5 fois ses fonds propres tangibles, le bureau d'études est favorable à un changement de la politique d'allocation de capital la banque, avec l'introduction de rachats d'actions. Il précise le régulateur y est désormais plus ouvert.L'analyste évoque ensuite la possibilité pour Société Générale d'optimiser la structure de son capital. La banque pourrait ainsi racheter des dettes subordonnées (AT1 et T2) plus coûteuses et la remplacer par des dettes senior non privilégiées moins onéreuses. Il évalue les bénéfices entre 257 et 510 millions d'euros, ce qui représente entre 4% et 9% des prévisions du consensus pour le bénéfice avant impôts.Le broker anticipe enfin de nouvelles mesures de réduction des coûts dans la banque de détail en France, qui devraient avoir un effet relutif de 7% sur le bénéfice. Barclays évoque notamment la possibilité de fermer plus d'agences bancaires.