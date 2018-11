Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale continue l’élagage de certaines activités, comme promis dans le plan stratégique dévoilé en novembre 2017, Transform to Grow 2016-2020. La banque française a annoncé ce matin la cession de sa filiale de banque de détail polonaise Euro Bank à Bank Millennium pour 425 millions d’euros. Ce montant a été dévoilé par l’acquéreur.L'objectif de Société Générale est de se concentrer sur les métiers et géographies où elle dispose d'une taille critique par rapport au marché et où elle est en mesure de développer des synergies avec d'autres métiers du groupe.Une fois finalisée, l'opération conduira à une réduction d'environ 2 milliards d'euros des encours pondérés du groupe alors que son recentrage portera sur l'équivalent d'au plus 5% des actifs pondérés du groupe, qui s'élevaient à 353 milliards avant la présentation du plan stratégique.Elle permettra aussi une amélioration du ratio de fonds propres du groupe d'environ 8 points de base, qui s'élevait à 11,1% à fin juin.La transaction inclut des mécanismes de partage des risques relatifs au portefeuille de crédits immobiliers en franc suisse d'Euro Bank. Ceux-ci représentent moins de 10% du portefeuille de crédits d'Euro Bank, soit moins de 300 millions de francs suisses.Société Générale continuera d'offrir ses services de Banque de Financement et d'Investissement en Pologne au travers de son métier de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS), et conservera également une présence dans le pays via ALD (location de flottes automobiles), ses métiers Assurance et les Services de financement de biens d'équipement professionnel.La finalisation de la transaction est attendue au cours du premier semestre 2019, sous réserve d'obtention des autorisations des autorités bancaires et de la concurrence compétentes.En Bourse, l'action Société Générale (+0,27% à 33,025 euros) évolue en ligne avec les titres des autres valeurs bancaires du CAC 40.