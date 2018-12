SOCIETE GENERALE : cède sa filiale serbe à OTP Bank

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a annoncé la signature d’un accord en vue de la cession de Société Générale Serbie (SGS) à OTP Bank. Le périmètre de la transaction intègre les activités d’assurance et de leasing dans ce pays. Une fois finalisée, cette opération devrait avoir un effet positif estimé à environ 8 points de base sur le ratio de fonds propres durs du groupe et réduire ses encours pondérés d’environ 1,95 milliard d’euros. Elle aura également un impact d’environ -108 millions d’euros sur le résultat au quatrième trimestre 2018, en raison notamment de la dépréciation de l’écart d’acquisition.La Serbie sera incluse dans l'accord de prestation de services mutuels entre Société Générale et OTP Banque couvrant différents domaines d'activité (notamment la banque d'investissement, la banque de marché, la banque de financement et la banque transactionnelle) et qui comprend déjà l'Albanie, la Bulgarie, la Croatie et la Hongrie. Société Générale restera directement présente en Serbie via ALD Automotive, son activité de gestion de flottes automobiles.La finalisation de l'opération est soumise à l'obtention des autorisations de la Banque Nationale de Serbie (NBS) et des autorités de la concurrence compétentes. Elle est attendue dans les prochains mois.Philippe Heim, Directeur général délégué du groupe Société Générale en charge des activités de Banque de détail à l'international, Services financiers et Assurance, commente : " Cet accord en vue de céder Société Générale Serbie à OTP Bank constitue une nouvelle étape importante dans la mise en oeuvre du plan stratégique "Transform to Grow" de Société Générale. Cela démontre la capacité du Groupe à simplifier son organisation et à allouer son capital sur des activités bénéficiant d'un fort potentiel de synergies et d'une taille critique ".