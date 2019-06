SOCIETE GENERALE : deux nominations au sein du département Corporate Finance.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a annoncé la nomination de Daniel Braun et Gregory Gosse comme co-responsables du Secteur Industries Diversifiées au sein du département Corporate Finance. Daniel Braun est basé à Londres et Gregory Gosse à Paris. Ils sont rattachés à Sylvain Mégarbané, Responsable mondial Corporate Finance et à Luis Vaz Pinto, Responsable mondial adjoint Corporate Finance et Responsable mondial Equity Capital Markets.Daniel Braun a rejoint Société Générale en septembre 2018 en tant que banquier sectoriel au sein de l'équipe Corporate Finance Industries Diversifiées de SG CIB. Il était responsable de la couverture des clients des industries Biens d'Equipement et Métallurgie. Avant de rejoindre le Groupe, Daniel Braun a travaillé en Fusions et Acquisitions (M&A) chez Ondra Partners à Londres. Il bénéficie également de quinze années d'expérience au sein de la banque d'investissement JP Morgan.Depuis 2009, Gregory Gosse travaillait au sein de l'équipe Corporate Finance Industries Diversifiées de SG CIB en tant que banquier sectoriel. Il était en charge de la couverture des clients des industries Constructions & Matériaux de Construction et Transport & Logistique. Auparavant, il a travaillé deux ans chez Close Brothers au sein de l'équipe Conseil en Dette & Situations Spéciales. Entre 2004 et 2006, il était analyste M&A au sein de l'entité Mid Cap Investment Banking de Société Generale. Il a débuté sa carrière en tant qu'auditeur chez Deloitte au sein du département en charge des multinationales.