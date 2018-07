SOCIETE GENERALE : dévoile trois nominations au sein du Groupe Institutions Financières

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale Corporate & Investment Banking a annoncé trois nominations au sein de l’équipe Relations Clients et Banque d’Investissement dédiée aux institutions financières. Ces nominations sont effectives depuis juin 2018.Stefan Goetz est nommé Responsable Corporate Finance pour le Groupe Institutions Financières. Il est en charge des fusions et acquisitions (M&A), des marchés de capitaux actions (ECM1) et du financement d'acquisition. Basé à Londres, il est rattaché à Jose Enrique Concejo, Responsable Mondial du Groupe Institutions Financières.Grégoire Audibert est nommé Responsable adjoint Corporate Finance pour le Groupe Institutions Financières. Il est également Responsable Marchés de Capitaux Actions pour les institutions financières. Basé à Paris, il est rattaché à Stefan Goetz.Thierry Bastos est nommé Banquier Conseil, en charge de la relation globale auprès d'un portefeuille de clients institutions financières et entreprises suisses, et Responsable du Groupe Institutions Financières en Suisse. Basé à Zurich, Thierry Bastos est rattaché à José Enrique Concejo et Hugues de La Marnierre, Responsable Pays pour Société Générale en Suisse.Le Groupe Institutions Financières propose une offre intégrée de banque d'investissement au service des banques, assurances, gestionnaires de fonds, fonds de pension, sponsors financiers ou encore des acteurs du secteur public. Il regroupe à la fois une équipe de banquiers conseils en charge de la relation clients et des experts dédiés en financement d'acquisition, ECM et M&A.