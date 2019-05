SOCIETE GENERALE : dividende mis en paiement à compter du 14 juin, mandat renouvelé pour le DG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Société Générale s’est tenue le 21 mai 2019 à Paris et toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, notamment le dividende par action a été fixé à 2,20 euros. Il sera détaché le 27 mai 2019 et mis en paiement à compter du 14 juin 2019. Les actionnaires ont la possibilité d’opter pour le paiement du dividende en actions. Le prix d’émission de ces actions ordinaires nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 22,31 euros.Les actionnaires pourront opter pour le paiement du dividende en actions du 29 mai 2019 au 7 juin 2019 inclus en faisant la demande auprès de leurs teneurs de comptes titres.A défaut d'exercice de l'option dans ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire à compter du 14 juin 2019. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions, la livraison desdites actions interviendra à compter du 14 juin 2019.A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration, à l'unanimité, a renouvelé pour quatre ans, le mandat de Directeur général de Frédéric Oudéa et les mandats de Directeurs généraux délégués de Philippe Aymerich, Séverin Cabannes et Philippe Heim et Mme Diony Lebot.