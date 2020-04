SOCIETE GENERALE : l'AGM se tiendra hors la présence physique de ses actionnaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Réuni le 31 mars 2020 en audioconférence, le Conseil d’administration de Société Générale S.A. a décidé que l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2020 se tiendra à 16 heures hors la présence physique de ses actionnaires compte tenu des mesures limitant les rassemblements du fait de l’état sanitaire en France.Dans ce contexte de crise sanitaire, la banque sera particulièrement attentif au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial notamment via le vote par correspondance, ou le vote par internet (Votaccess) et la procédure des questions écrites.