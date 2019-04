SOCIETE GENERALE : nomme un Responsable des Activités de marché pour le Royaume-Uni

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination d’Antoine Broquereau au poste de Responsable des Activités de Marché pour le Royaume-Uni. Basé à Londres, il est rattaché à Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni et à Jean-François Grégoire, Responsable des Activités de Marché. Antoine Broquereau conserve ses responsabilités actuelles en tant que Responsable de l’Ingénierie Crédit, Taux et Change au sein des activités de marché.Dans son nouveau rôle, Antoine Broquereau supervisera directement les activités de marché au Royaume-Uni sur l'ensemble des classes d'actifs pour la succursale de Société Générale à Londres. Il sera en charge de définir et mettre en place la stratégie des activités de marché, en ligne avec l'ambition de la Banque, qui vise notamment à s'appuyer sur ses expertises solides dans les dérivés actions et les produits structurés.Sous réserve de l'accord des autorisations réglementaires, il assumera les responsabilités liées au statut de Senior Manager pour les Activités de marché au Royaume-Uni.Depuis mai 2015, Antoine est Responsable Mondial de l'Ingénierie Crédit, Taux et Change au sein de Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB). Il était depuis 2008 Responsable Cross Structuring Group pour Société Générale à Hong Kong. Antoine Broquereau a rejoint le Groupe en 2001 au sein de Lyxor Asset Management, la filiale de gestion d'actifs de Société Générale en tant que gérant Fonds de hedge Funds.