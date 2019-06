SOCIETE GENERALE : nouveau patron pour les Fusions & Acquisitions en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Patrick Perreault est nommé Responsable Fusions & Acquisitions France de Société Générale. Basé à Paris, il remplace Alexandre Courbon qui a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe. Patrick Perreault bénéficie d’une expérience reconnue en Corporate Finance, et dans le domaine des Fusions & Acquisitions en particulier. Il a rejoint Société Générale en 2015 en tant que Responsable du Secteur Industries Diversifiées.Diplômé de l'université McGill, d'HEC Paris et de l'université de Stanford, Patrick Perreault a 20 années d'expérience en Corporate Finance, en Fusions & Acquisitions (M&A) et conseil en stratégie. Il a travaillé 13 ans dans les équipes M&A de la division banque d'affaires de Goldman Sachs, dont 3 ans en tant que Managing Director. Il a débuté sa carrière en 1997 au sein du cabinet de conseil en stratégie L.E.K. Consulting où il a passé 3 ans.