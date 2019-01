Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) a annoncé la nomination de Peter McGahan au poste de Responsable Relations Clients et Banque d’Investissement pour le Royaume-Uni à compter du 14 janvier 2019. Il remplace Sadia Ricke qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de Responsable Relations Clients et Banque d’Investissement et Responsable Pays pour le Royaume-Uni. Elle se consacrera désormais exclusivement à son poste de Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni.Auparavant, Peter McGahan était Responsable Mondial des Ventes Actions et Dérivés Actions au sein des activités de marchés, ainsi que Responsable de l'activité Actions et Dérivés Actions pour le Royaume-Uni. Son remplaçant sera annoncé ultérieurement." La Banque cherchant à renforcer la coordination en matière de ventes croisées de services et de produits à ses clients, Peter supervisera également les activités Global Transaction & Payment Services (GTPS) au Royaume-Uni, en étroite collaboration avec Eric Bayle, Responsable Global Transaction Banking dans ce pays ", a précisé Société Générale.Sous réserve de l'accord des autorisations réglementaires, Peter McGahan assumera les responsabilités liées au statut Senior Manager Function pour les deux périmètres.Basé à Londres, il est rattaché à Sadia Ricke, Responsable Pays pour le Groupe au Royaume-Uni, à Thierry d'Argent, Directeur mondial Relations Clients et Banque d'Investissement, ainsi qu'à Pascal Augé, Directeur Global Transaction & Payment Services.