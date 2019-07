SOCIETE GENERALE: nouvelle organisation de sa banque de grande clientèle et solutions investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme annoncé le 9 avril 2019, Société Générale fait évoluer l'organisation de sa Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs afin d'améliorer la qualité des services rendus à ses clients et l'efficacité de son modèle, en se recentrant sur ses domaines "d'excellence". Dans ce cadre, la banque annonce la création de la Business Unit Relations Clients, Conseil et Solutions de Financement (Global Banking and Advisory) qui regroupe le conseil, les marchés de capitaux et les financements et qui vise à proposer aux grands clients de la Banque l'offre de services la plus intégrée.Pierre Palmieri est nommé Responsable Global Banking and Advisory. Basé à Paris, Pierre Palmieri est rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué.Thierry d'Argent et Alvaro Huete sont nommés Responsables Adjoints Global Banking and Advisory. Basés à Paris, ils sont rattachés à Pierre Palmieri.Sylvain Mégarbané est nommé Responsable de la Banque d'Investissement, une nouvelle ligne métier créée au sein de la Business Unit Global Banking and Advisory.Cette nouvelle ligne métier inclut les activités Fusions & Acquisitions, marchés de capitaux, financements d'acquisition ainsi que les expertises sectorielles. Basé à Londres, Sylvain Mégarbané est rattaché à Pierre Palmieri.La nouvelle organisation de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs inclut également une simplification de l'organisation des Activités de Marché.La Business Unit Activités de Marché, dirigée par Jean-François Grégoire depuis février, est ainsi organisée autour de deux lignes métiers principales : Actions & Dérivés Actions et Crédit, Taux & Change (Fixed Income & Currencies).Ces lignes métiers sont respectivement sous la responsabilité d'Alexandre Fleury et de Sylvain Cartier.