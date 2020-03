SOCIETE GENERALE : pas d'élément justifiant une communication spécifique concernant les résultats

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion de la conférence Morgan Stanley organisée aujourd'hui, Société Générale annoncé que, sur la base des annonces du SSM du 12 mars dernier, son Minimum Distributable Amount (MDA ), qui s'élevait à 10,03% au 1er janvier 2020 devrait diminuer de 105 pb dont 77 pb suite à la mise en œuvre anticipée de l'article 104A de la réglementation CRD5 et 28 pb avec un coussin contracyclique ramené à zéro.Avec un ratio CET1 de 12,7% à fin décembre 2019 (12,8% pro forma), le groupe afficherait ainsi une marge de manœuvre d'environ 370 pb au-dessus du MDA comparé à plus de 200 pb à fin décembre 2019.Par ailleurs à date, il n'y a pas d'élément opérationnel ou financier qui justifierait une communication spécifique de Société Générale concernant les résultats du premier trimestre 2020.Enfin, l'avis de réunion de l'Assemblée Générale prévue le 19 mai 2020 sera publié le mercredi 18 mars 2020. Il comporte l'ensemble des résolutions et notamment celle proposant un dividende de 2,20 euros par action au titre de l'année 2019.