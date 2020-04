SOCIETE GENERALE :, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du vendredi 24 avril 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-4,88% à 13,52 euros)La banque française, à l'image du reste du secteur, a été pénalisée par S&P Global. L'agence de notation constate une augmentation des risques de dégradation des profils de crédit des banques françaises en raison des implications économiques et financières de la pandémie Covid-19. L'agence de notation s'attend à ce que la pandémie provoque une grave récession en France et dans la plupart des pays européens en 2020. Elle prévoit une reprise en 2021, mais qui ne compensera pas immédiatement et entièrement les dommages causés à l'économie, au patrimoine des ménages et aux différents secteurs.