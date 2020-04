SOCIETE GENERALE :, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 30 avril 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-5,37% à 14,77 euros)Société Générale est cantonné à la dernière place de l'indice CAC 40 après l'annonce d'une perte inattendue au premier trimestre. La banque française a avancé d'une semaine la publication de ses comptes, marqués par forte hausse des provisions pour risque de crédit et la contreperformance de ses métiers actions. Si le premier élément est commun à l'ensemble du secteur bancaire du fait de l'impact économique du Covid-19, Société Générale se singularise par le second et pour une mauvaise raison.