SOCIETE GENERALE : plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 28 mai 2019

SOCIETE GENERALE (+ 1,93% à 22,60 euros)Le secteur bancaire est sous pression en raison de l'écartement du spread entre les taux à 10 ans allemand et italien. L'Italie devrait faire l'objet le 5 juin de mesures disciplinaires de la part de la Commission européenne en raison d'un endettement public, qui enfreint les règles communautaires, affirment Reuters et Bloomberg. Les investisseurs s'inquiètent d'un conflit entre Rome et Bruxelles.