SOCIETE GENERALE : poursuit son recentrage

Société Générale a procédé à trois cessions depuis le début de la semaine et d’autres opérations sont attendues au second semestre. Après ses activités de banque privée en Belgique, la banque a annoncé ce matin la vente de ses participations majoritaires dans Societe Generale Expressbank (Bulgarie) et Societe Generale Albania, dans la banque de détail, à OTP Bank. Une fois finalisées, ces deux opérations devraient avoir un effet positif estimé à environ 12 points de base sur le ratio de fonds propres durs du groupe et réduire ses encours pondérés d'environ 3 milliards d'euros.L'impact positif sur le ratio fonds propres des cessions réalisées devrait atteindre 15 points en 2018-2019, a précisé la banque dans sa présentation.Ces cessions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique 2016-2020 "Transform to Grow", qui vise notamment à concentrer et développer sa présence sur les marchés et activités disposant d'une taille critique et d'un potentiel de synergies avec les autres métiers de la banque.Toujours dans cette optique, la banque se renforce dans ses franchises coeur au travers d'acquisitions ciblées. Société Générale a ainsi racheté en juillet les activités "Actions et matières premières" de Commerzbank et en juin la Fintech, Lumo (financement des énergies renouvelables). Les opérations de renforcement devraient avoir un impact négatif d'environ 10 points de base sur ratio fonds propres à compter de 2019.