SOCIETE GENERALE : prévoit 1600 suppressions de postes dans le cadre de la restructuration de sa BFI

Société Générale a annoncé qu’elle projetait de supprimer 1600 suppressions de postes dans le monde, dont environ 750 en France, dans le cadre de la banque de financement et d’investissement (BFI). La banque souhaite améliorer la rentabilité structurelle de ses activités. Au sein des activités de marché, la banque envisage ainsi d’arrêter l’activité de matières premières de gré à gré (OTC), et de fermer sa filiale de trading pour compte propre.Elle souhaite également réorganiser et recentrer ses activités de flux (cash et dérivés flux) notamment dans les métiers Taux, Crédit, Changes et Prime Services pour les rendre plus profitables.Dans les activités de Financement et Conseil, deux Business Units seraient regroupées en une seule, incluant les activités de relation clients et la banque d'investissement ainsi que les activités de financement.Les activités supports de ces métiers ainsi que les Directions Centrales du groupe devraient également s'adapter pour intégrer l'ensemble des ajustements et améliorer leur efficacité opérationnelle. En particulier, les fonctions Opérations et informatique dédiées envisagent d'accélérer leur transformation digitale dans le cadre de la stratégie de plate-forme des métiers de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.Les projets d'organisation envisagés pourront être mis en œuvre à compter du début du troisième trimestre 2019, une fois consultées les instances représentatives du personnel françaises.Par ailleurs, la banque souhaite simplifier l'organisation du siège des activités de Banque de Détail et Services Financiers Internationaux tenant compte de la réduction de son périmètre suite aux récentes cessions, en rationalisant et en intégrant les services mutualisés dédiés aux Business Units de banque de détail à l'international (Europe, Russie et Afrique, Bassin Méditerranéen et Outre-Mer) afin de renforcer leur agilité et leur efficacité opérationnelle.