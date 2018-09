SOCIETE GENERALE : rachète Treezor

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a annoncé l’acquisition de Treezor. Ce dernier a développé une plateforme de services bancaires et de paiement performants qu’elle met à disposition de ses clients (marchands, plateformes collaboratives, établissements de crédit et néo-banques) en marque blanche via des API.Etablissement de Monnaie Electronique avec Services de Paiement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), membre principal du réseau Mastercard et raccordé au réseau SEPA, Treezor fournit ces prestations à une trentaine d'entreprises innovantes du secteur financier, disposant ou non d'une licence.En deux ans d'activité, les volumes gérés par Treezor ont atteint 3 milliards d'euros par an et 300 000 cartes de paiement ont été émises.Société Générale apportera à Treezor et ses 30 collaborateurs son expertise et ses capacités industrielles afin de compléter la gamme de services proposée par Treezor (BtoBtoC) en matière de services de paiements, de change et de crédit. Société Générale soutiendra le développement de Treezor à l'international.Cette acquisition est soumise à l'accord de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).