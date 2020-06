SOCIETE GENERALE : recrutement en Fusions & Acquisitions en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale Corporate & Investment Banking annonce l’arrivée de Michael Nebot au sein des activités de Fusions & Acquisitions France, sous la responsabilité de Patrick Perreault, Responsable Fusions & Acquisitions France. Fort de plus de 20 ans d’expérience en banque d’affaires, Michael Nebot, basé à Paris, jouera un rôle clé dans l’origination et l’exécution d’opérations de fusions & acquisitions pour le compte des grands clients de Société Générale.Diplômé de l'Ecole Centrale Paris, et titulaire d'un MBA de l'INSEAD, il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen en tant qu'Auditeur en 1996. Il rejoint ensuite les activités fusions & acquisitions de SG CIB en 1997, puis celles de Morgan Stanley en 2001. Entre 2007 et 2013, il intègre Citigroup où il devient Responsable Fusions & Acquisitions France. En 2013, il devient Managing Director du fonds d'Infrastructure Europe de Macquarie, puis rejoint BNP Paribas en 2015 pour s'occuper du conseil aux fonds de private equity.Michael Nebot travaillait depuis 2019 chez Partech au développement de nouvelles initiatives d'investissement liant la technologie et les sociétés de taille intermédiaire.