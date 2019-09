SOCIETE GENERALE réfléchit à l'avenir de Lyxor AM (presse)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale évalue ses différentes options pour sa branche de gestion d’actifs, Lyxor Asset Management, affirme Les Echos, précisant que ce sont surtout ces 72 milliards d’actifs de fonds indiciels qui suscitent les convoitises. Le quotidien évoque une valorisation qui pourrait atteindre 1 milliard d’euros. Comme acquéreurs potentiels, DWS, JPMorgan AM, UBS et Amundi sont cités. Pour autant, aucun processus de vente n’aurait été lancé.Lyxor Asset Management représente en effet un débouché important pour les dérivés actions de Société Générale et était jusqu'à présent considéré comme un actif stratégique.