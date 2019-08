Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a fait part jeudi de ses résultats du deuxième trimestre 2019. Sur la période, le groupe bancaire a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 1,054 milliard d’euros (-13,9% sur un an) et un bénéfice d’exploitation de 1,7 milliard d’euros (-9,6%). De son côté, la charge du risque atteint 314 millions d’euros, en hausse de 84,7% par rapport à un niveau exceptionnellement bas au deuxième trimestre 2018 (170 millions d’euros).Au 30 juin 2019, le ratio Common Equity Tier 1 du groupe s'établit à 12% et 12,2% pro-forma des cessions annoncées (pour environ 19 points de base), de l'impact résiduel de l'intégration d'EMC (pour environ -5 points de base) ainsi que du résultat estimé du Plan Mondial d'Actionnariat Salarié (pour 3 points de base).Quant au produit net bancaire, il s'établit à 6,284 milliards d'euros, en repli de 2,6% par rapport au deuxième trimestre 2018.Les frais de gestion sous-jacents sont en baisse de 5% par rapport au deuxième trimestre 2018 à 4,152 milliards d'euros." Les tendances positives observées le trimestre précédent se confirment dans les métiers de banque de détail en France et à l'international et dans les Services Financiers Internationaux ", a commenté Fréderic Oudéa, le directeur général du groupe, "la Banque de détail en France conforte l'amélioration tendancielle de ses revenus et les activités de Banque de détail et Services Financiers Internationaux affichent toujours croissance et rentabilité soutenues ".En termes de perspectives, Société Générale s'est dit bien engagé dans son programme d'économies de coûts de 1,6 milliard d'euros à horizon 2020 avec, à date, un taux de réalisation de près de 35%