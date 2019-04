Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale va supprimer 1600 postes, dont environ 750 en France, principalement au sein de l’activité de banque de financement et d’investissement. Lors de la publication de ses comptes 2018 début février, la banque avait annoncé vouloir réaliser 500 millions d’euros d’économies dans ces métiers en procédant à leur réorganisation. Les grandes lignes de cette restructuration étant déjà connues, le titre Société Générale (-0,17% à 26,475euros) évolue en ligne avec BNP Paribas (+0,2%) et Crédit Agricole (-0,4%).Au sein des activités de marché, dont la contreperformance au quatrième trimestre avait contraint Société Générale à lancer un avertissement en janvier, elle envisage ainsi d'arrêter l'activité de matières premières de gré à gré (OTC), et de fermer sa filiale de trading pour compte propre.Elle a aussi confirmé vouloir réduire sa présence dans les métiers de Taux, Crédit, Changes, dont la rentabilité est fortement dépendante de l'atteinte d'une taille critique. Société Générale accordera la priorité à deux de ses points forts que sont les dérivés actions et les produits structurés.Dans les activités de Financement et Conseil, les activités de relation clients et la banque d'investissement (M&A, introduction en Bourse…) ainsi que les activités de financement (levée de dette, financements structurés…) seront regroupées en une seule Business Unit.Les projets d'organisation présentés pourront être mis en œuvre à compter du début du troisième trimestre 2019, une fois consultées les instances représentatives du personnel françaises. Société Générale a souligné qu'il n'y aurait aucun départ contraint.Si l'essentiel des suppressions de postes proviendra de la banque de financement et d'investissement, les récentes cessions dans la Banque de détail à l'international (Société Générale Expressbank, Sociéte Générale Monténégro…) se traduiront aussi par une baisse des effectifs au siège de ces activités.L'objectif des mesures est de renforcer la rentabilité de Société Générale alors que les investisseurs doutent de sa capacité à atteindre son objectif d'un ratio de fonds propres durs de 12% en 2020.