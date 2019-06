SOCIETE GENERALE : transfert de la plate-forme Global Fund Trading à MFEX

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale et MFEX, plate-forme globale de distribution de fonds, annoncent la signature d’un accord de partenariat long terme relatif aux activités Global Fund Trading de Société Générale Securities Services (SGSS) au Luxembourg. Dans le cadre de cet accord, MFEX assurerait l’ensemble des services liés au traitement des transactions, opérés actuellement par Société Générale Luxembourg. MFEX intégrerait ainsi l’ensemble des collaborateurs Société Générale travaillant pour ces activités. Cette transaction est soumise à l’accord des autorités compétentes.Société Générale Securities Services continuerait de fournir à ses clients son offre globale de services tout en capitalisant, à travers ce partenariat, sur l'expertise de MFEX en tant que fournisseur de référence pour les services associés à la distribution internationale de fonds.Olivier Huby, co-CEO de MFEX, a déclaré : " Cette opération renforcerait la présence de MFEX au Luxembourg qui poursuivrait ainsi son développement en confortant sa position de leader en matière de services associés à la distribution internationale de fonds. Les actifs sous intermédiation dépasseraient les 250 milliards d'euros et MFEX serait en mesure d'offrir ses services dans 51 pays et l'accès à 72 000 fonds. "