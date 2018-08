SOCIETE GENERALE : un nouveau directeur pour le Métier Titres

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a annoncé la nomination de David Abitbol au poste de Directeur du Métier Titres. Cette nomination sera effective à compter du 1er janvier 2019. Basé à Paris, David Abitbol sera rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale, en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. A cette occasion, Daviddeviendra membre du Comité de Direction du Groupe.David Abitbol succédera à Bruno Prigent qui, après plus de 38 années passées chez Société Générale, dont 27 au service du Métier Titres, fera valoir ses droits à la retraite.Bruno Prigent continuera de diriger Société Générale Securities Services (SGSS) jusqu'à fin 2018 et assurera, à compter de ce jour, une transition avec David Abitbol.Ce dernier bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans sur les activités de marchés. Depuis mars 2014, il est Chief Operating Officer de Société Générale pour la région Asie Pacifique et Chief Executive de Société Générale Hong-Kong.