Societe Generale : 09.11.2018 Troisième actualisation du Document de référence 2018 déposée le 9 novembre 2018 (PDF 1458Ko)

TROISIEME ACTUALISATION

DU

DOCUMENT DE REFERENCE 2018

Document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 mars 2018

sous le numéro D.18-0112

Première actualisation du Document de référence déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers

le 7 mai 2018 sous le numéro D.18-0112-A01

Deuxième actualisation du Document de référence déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 6 août 2018 sous le numéro D.18-0112-A02

La présente actualisation du Document de référence a été déposée auprès de l'Autorité des

Marchés Financiers le 9 novembre 2018 sous le numéro D.18-0112-A03, conformément à l'article 212-13 de son règlement général. Elle pourra être utilisée à l'appui d'une opération financière si elle est complétée par une note d'opération visée par l'AMF. Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de son signataire.

SOMMAIRE

ACTUALISATION PAR CHAPITRE DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018 1 - CHAPITRE 2 : RAPPORT D'ACTIVITE DU GROUPE ....................................................................................... 3

1.1 COMMUNIQUES DE PRESSE ET EVENEMENTS POSTERIEURS AU DEPOT DE LA DEUXIEME ACTUALISATION DU DOCUMENT

DE REFERENCE 2018 ............................................................................................................................................... 3

1.2 POLITIQUE FINANCIERE ..................................................................................................................................... 27

1.3 PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS ET CESSIONS EFFECTUES - ACTUALISATION DE LA PAGE 66 DU DOCUMENT DE REFERENCE

2018 .................................................................................................................................................................... 30

1.4 ACQUISITIONS EN COURS ET CONTRATS IMPORTANTS - ACTUALISATION DE LA PAGE 67 DU DOCUMENT DE REFERENCE

2018 .................................................................................................................................................................... 31

2 - CHAPITRE 4 : FACTEURS DE RISQUES ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES ................................. 32

2.1 RATIOS PRUDENTIELS ....................................................................................................................................... 32

2.2 RATIOS PRUDENTIELS CRR/CRD4 ................................................................................................................... 33

2.3 COUVERTURE DES ENCOURS DOUTEUX - ACTUALISATION DE LA PAGE 199 DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018 ........ 34

2.4 RISQUES DE MARCHE : EVOLUTION DE LA VAR ET SVAR DE TRADING - ACTUALISATION DES PAGES 202 A 205 DU

DOCUMENT DE REFERENCE 2018 ............................................................................................................................ 34

2.5 RISQUE DE LIQUIDITE ........................................................................................................................................ 35

2.6 INFORMATION SUR LES RISQUES ET LITIGES - ACTUALISATION DE LA PAGE 232 DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018.36

3 - CHAPITRE 8 : RESPONSABLE DE L'ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE ....................... 38

3.1 RESPONSABLE DE L'ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE ...................................................................... 38

3.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE ........................................................................................................................ 38

3.3 RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES ..................................................................................................... 39

4 - CHAPITRE 9 : TABLES DE CONCORDANCE ................................................................................................ 40

4.1 TABLE DE CONCORDANCE DE L'ACTUALISATION ................................................................................................... 40

1 - Chapitre 2 : Rapport d'activité du Groupe

1.1 Communiqués de presse et événements postérieurs au dépôt de la deuxième actualisation du Document de référence 2018

1.1.1 Communiqué de presse du 8 novembre 2018 : Résultats du 3ème trimestre 2018 - actualisation des pages 30 à 49 du Document de référence 2018

Paris, le 8 novembre 2018

T3-18 : CONFIRMATION D'UN BON NIVEAU DE RENTABILITÉ : ROTE(1) DE 11,0% AU T3-18 ET DE 11,0% SUR LES 9M-18

FAITS MARQUANTS

Hausse des revenus du Groupe de 9,0%(1) au T3-18 (+4,4% en excluant la revalorisation des titres Euroclear) portée principalement par les activités de Banque de détail et Services Financiers Internationaux, le rebond des Activités de Marché et la dynamique soutenue du Financement et Conseil

Coûts en ligne avec l'objectif 2018 dans la Banque de Détail en France et effet ciseaux positif dans la Banque de détail et Services Financiers Internationaux et la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Bon niveau de rentabilité : ROTE(1) de 11,0% au T3-18 et de 11,0% sur les 9M-18

Poursuite du recentrage du Groupe au travers de la signature d'un accord de cession d'Euro Bank (Pologne)

Nouvelle avancée dans la résolution des litiges Bilan et profil de risque encore renforcés

Engagement du Groupe dans des transformations positives reconnu au travers de plusieurs prix et récompenses

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

▪ Revenus(1) T3-18 : 6 530 M EUR (+9,0% /T3-17) ; 9M-18 : 19 278 M EUR (+2,4% /9M-17)

▪ Frais de gestion(1) T3-18 : 4 374 M EUR (+5,2% /T3-17) ; 9M-18 : 12 968 M EUR (+2,5% /9M-17)

▪ Résultat net part du Groupe(1) T3-18 : 1 252 M EUR (+16,1% /T3-17) ; 9M-18 : 3 721 M EUR (+2,9% /9M-17)

▪ Résultat net comptable part du Groupe T3-18 : 1 234 M EUR (+32,4% /T3-17) ; 9M-18 : 3 240 M EUR (+18,4% /9M-17)

▪ Ratio CET1 non-phasé : 11,2%

▪ Bénéfice net par action 9M-18 : EUR 3,62 ; provision pour dividende : EUR 1,81 (taux de distribution de 50%)

Fréderic Oudéa, Directeur Général du Groupe, a commenté :

« Société Générale publie des résultats trimestriels solides avec un bon niveau de rentabilité. Nos revenus augmentent grâce à la croissance confirmée des activités de Banque de détail et Services Financiers Internationaux et à la bonne dynamique des activités de Financement et Conseil et de Marché. La discipline dans la gestion des coûts se poursuit et le coût du risque bas confirme la qualité de notre portefeuille de crédit. Le groupe met fin ce trimestre aux impacts financiers des grands litiges avec les autorités américaines relatifs à la période pré-crise financière. Enfin le groupe poursuit l'optimisation de son portefeuille d'activités avec l'annonce de la cession de sa filiale polonaise. Fort de ces différentes avancées et de sa reconnaissance comme une des banques les plus responsables en Europe, le groupe poursuit avec détermination et confiance la mise en œuvre de son plan stratégique. »

Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et taux de change constants.

(1) Données sous-jacentes. Cf note méthodologique 5 pour le passage des données comptables aux données sous-jacentes.

1. RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE

En M EUR

Produit net bancaire

T3-18 6 530

T3-17 5 958

Variation

+9,6%

+9,9%*

9M-18 19 278

9M-17

17 631 Variation +9,3% +10,9%* Produit net bancaire sous-jacent(1) 6 530 5 993 +9,0% +9,2%* 19 278

18 834

+2,4% +3,7%*

Frais de gestion

(4 341)

(4 001)

+8,5%

+8,6%*

(13 473)

(12 814)

+5,1% +6,6%*

Frais de gestion sous-jacent(1)

(4 374)

(4 157)

+5,2%

+5,4%*

(12 968)

(12 657)

+2,5%

+3,8%*

Résultat brut d'exploitation

2 189

1 957

+11,9%

+12,4%*

5 805

4 817 +20,5% +22,7%* Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1) 1 836 +17,4% +18,0%* 6 178 +2,1% +3,5%* Coût net du risque Coût net du risque sous-jacent(1) (512) -48,4% -48,3%* (264) (212) +24,5% +25,3%* (880) -27,0% -24,0%* (642) (680) -5,6% -0,3%* Résultat d'exploitation 1 925 1 445 +33,2% +34,1%* 5 163 3 937 +31,1% +33,0%* Résultat d'exploitation sous-jacent(1) 1 624 Gains ou pertes nets sur autres actifs 2 72 +16,5% -97,2% +17,1%* -97,2%* (39) 5 498 317 +3,1% n/s +3,9%* n/s Impôts sur les bénéfices (459) +17,4% +16,8%* (1 150) +23,9% +25,4%* Résultat net part du Groupe 932 +32,4% +35,9%* 2 737 +18,4% +23,2%* Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 1 079 +16,1% +18,7%* 3 616 +2,9% +6,1%* ROE ROTE ROTE sous-jacent (1) Coefficient d'exploitation sous-jacent(1) 9,3% 10,9% 11,0% 67% 6,9% 8,1% 9,5% 69% 8,1% 9,6% 11,0% 67% 6,6% 7,7% 10,4% 67% (1)Ajusté des éléments non économiques (au T3-17 et 9M-17), exceptionnels et de la linéarisation d'IFRIC 21. Le Conseil d'administration de Société Générale, réuni le 7 novembre 2018 sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi, a examiné les résultats du troisième trimestre et neuf mois 2018 du Groupe Société Générale. Les différents retraitements permettant le passage des données sous-jacentes aux données publiées sont présentés dans les notes méthodologiques (§10.5). Produit net bancaire : 6 530 M EUR (+9,6% /T3-17), 19 278 M EUR (+9,3% /9M-17) Le produit net bancaire sous-jacent s'inscrit en nette hausse de 9,0% au T3-18 (+4,4% hors réévaluation des titres Euroclear) à 6 530 millions d'euros contre 5 993 millions d'euros au T3-17. Sur le 9M-18, le produit net bancaire sous-jacent s'élève à 19 278 millions d'euros en hausse de 2,4% (+0,9% hors réévaluation des titres Euroclear) contre 18 834 millions d'euros au 9M-17. - Les revenus de la Banque de Détail en France sont en progression de +1,8% au T3-18 (+2,3% /T3-17 hors variation de la provision PEL/CEL) et en recul de -0,3% au 9M-18 (-0,6%/9M-17 hors provision PEL/CEL), tirés par des commissions dynamiques dans un environnement toujours marqué par des taux d'intérêt bas. - Le produit net bancaire de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux s'inscrit en nette hausse +7,3% (+8,0%*) au T3-18 par rapport au T3-17 et de 5,1% (+6,4%*) au 9M-18 par rapport au 9M-17, portée par la croissance des activités dans l'ensemble des métiers et des géographies. - Les revenus de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs s'inscrivent en hausse au T3-18 (+7,7%) par rapport au T3-17 sous l'effet d'un rebond des Activités de Marché et d'une bonne dynamique des activités de Financement et Conseil et en léger retrait au 9M-18 (-2,5%) par rapport au 9M-17. En application d'IFRS 9, la variation de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre n'est plus comptabilisée dans le résultat de la période. Par conséquent, le Groupe ne retraite plus en 2018 ses résultats des éléments non économiques.



Frais de gestion : -4 341 M EUR (+8,5% /T3-17), -13 473 M EUR (+5,1% /9M-17)

Les frais de gestion sous-jacents s'élèvent à -4 374 millions d'euros sur le T3-18 contre -4 157 millions d'euros au T3-17 (+5,2%) et à -12 968 millions d'euros au 9M-18 contre -12 657 millions d'euros au

9M-17 (+2,5%).

La progression des frais généraux est en ligne avec l'objectif annuel dans la Banque de Détail en France. L'accompagnement de la croissance des activités de Banque de détail et Services Financiers Internationaux et de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs se traduit par un effet ciseaux positif entre la croissance des revenus et celle des coûts.

La provision pour litiges fait l'objet d'une dotation de -136 millions d'euros au T3-18, enregistrée en frais généraux. Le solde de la provision pour litiges est de 1,58 milliard d'euros au 30 septembre 2018.

Résultat brut d'exploitation : 2 189 M EUR (+11,9% /T3-17), 5 805 M EUR (+20,5% /9M-17)

Le résultat brut d'exploitation sous-jacent s'élève à 2 156 millions d'euros sur le T3-18 (1 836 millions d'euros au T3-17) et à 6 310 millions d'euros au 9M-18 (6 178 millions d'euros au 9M-17).

Coût du risque(1) : -264 M EUR au T3-18, -642 M EUR au 9M-18

La charge du risque sous-jacente du Groupe s'élève à -264 millions d'euros au T3-18 (-212 millions d'euros au T3-17) et à -642 millions d'euros au 9M-18 (-680 millions d'euros au 9M-17).

Le coût du risque commercial est en hausse au T3-18 à 22 points de base (17 points de base au T3-17) et stable à un niveau bas au 9M-18 à 18 points de base (19 points de base au 9M-17).

- Dans la Banque de détail en France, le coût du risque commercial s'élève à 25 points de base au T3-18 (22 points de base au T3-17) grâce à une politique sélective en matière d'origination, dans un environnement économique favorable.

- Le coût du risque de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux s'inscrit à un niveau bas à 37 points de base (33 points de base au T3-17) et bénéficie de reprises de provisions en République Tchèque et en Roumanie.

- Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs s'établit à 4 points de base (-1 point de base au T3-17) dans un environnement toujours marqué par une faible sinistralité et des retours en sain.

L'objectif 2018 est un coût du risque compris entre 20 et 25 points de base.

Le taux brut d'encours douteux atteint 3,8% à fin septembre 2018 (4,5% à fin septembre 2017). Le taux de couverture brut des encours douteux du Groupe s'établit à 55%(2) à fin septembre 2018 (stable par rapport au 30 juin 2018).

Résultat d'exploitation : 1 925 M EUR (+33,2% /T3-17), 5 163 M EUR (+31,1% /9M-17)

Le résultat d'exploitation sous-jacent atteint 1 892 millions d'euros au T3-18 (1 624 millions d'euros au T3-17) et 5 668 millions d'euros au 9M-18 (5 498 millions d'euros au 9M-17).

(1) Chiffres 2018 établis selon la norme IFRS 9, chiffres 2017 établis selon la norme IAS 39, chiffres retraités du transfert de Global Transaction and Payment Services de la banque de détail en France vers la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs.

(2) Ratio entre le montant des provisions sur les encours douteux et le montant de ces mêmes encours