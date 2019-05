Societe Generale : 21.05.2019 Assemblée générale annuelle et Conseil d'administration du 21 mai 2019 (PDF 266Ko)

41,6% des membres du Conseil d'administration nommées par l'Assemblée sont des femmes. Le taux d'administrateurs indépendants est supérieur à 91,6% (11/12) selon le mode de calcul du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF.

La composition des comités est inchangée.

Direction générale

A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration, à l'unanimité, a renouvelé pour quatre ans :

le mandat de Directeur général de M. Frédéric Oudéa ; et

les mandats de Directeurs généraux délégués de MM. Philippe Aymerich, Séverin Cabannes et Philippe Heim et Mme Diony Lebot.

Leurs pouvoirs sont inchangés et leurs conditions d'emploi sont conformes à la politique de rémunération approuvée par l'Assemblée générale.

Biographies

M. Frédéric Oudéa, né le 3 juillet 1963, de nationalité française, est ancien élève de l'École polytechnique et de l'École nationale d'administration. De 1987 à 1995, il occupe divers postes au sein de l'Administration, Service de l'Inspection générale des Finances, ministère de l'Économie et des Finances, Direction du budget au ministère du Budget et Cabinet du ministre du Budget et de la Communication. En 1995, il rejoint Société Générale et prend successivement les fonctions d'adjoint au Responsable, puis Responsable du département Corporate Banking à Londres. En 1998, il devient Responsable de la supervision globale et du développement du département Actions. Il est nommé Directeur financier délégué du groupe Société Générale en mai 2002. Il devient Directeur financier en janvier 2003. En 2008, il est nommé Directeur général du Groupe. Il est Président-Directeur général de Société Générale de mai 2009 à mai 2015. Il est Directeur général depuis mai 2015 à la suite de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général. M. Oudéa est administrateur de Capgemini (société cotée française) et ne détient pas d'autre mandat.

Mme Kyra Hazou, née le 13 décembre 1956, de double nationalité britannique et américaine, est diplômée en droit de l'Université Georgetown de Washington (États-Unis). Elle a exercé des fonctions de Directrice générale et Directrice juridique au sein de Salomon Smith Barney/Citibank de 1985 à 2000, après avoir exercé en qualité d'avocat à Londres et à New York. Elle a ensuite, de 2001 à 2007, été Administrateur non exécutif, membre du Comité d'audit et du Comité des risques de la Financial Services Authority à Londres. Mme Hazou ne détient aucun autre mandat.

M. Gérard Mestrallet, né le 1er avril 1949, de nationalité française, est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale d'administration. Il a occupé divers postes dans l'Administration avant de rejoindre en 1984 la Compagnie Financière de Suez où il a été Chargé de mission auprès du Président puis Délégué général adjoint pour les affaires industrielles. En février 1991, il a été nommé Administrateur délégué de la Société Générale de Belgique. En juillet 1995, il est devenu Président- Directeur général de la Compagnie de Suez puis, en juin 1997, Président du Directoire de Suez Lyonnaise des Eaux et enfin en 2001, Président-Directeur général de Suez. De juillet 2008 à mai 2016, il est Président- Directeur général du groupe ENGIE (anciennement GDF SUEZ). De 2016 à mai 2018, il est Président du Conseil d'administration à la suite de la dissociation des fonctions de Président et Directeur général. M. Mestrallet est administrateur de Saudi Electricity Company (société cotée saoudienne) et ne détient pas d'autre mandat. Il a quitté ses fonctions de Président de Suez le 14 mai 2019.