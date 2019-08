Société Générale : 39.000 participants au plan d'actionnariat

02/08/2019 | 08:45

Société Générale annonce la réalisation de sa 28ème augmentation de capital réservée aux salariés et retraités du groupe, à laquelle plus de 39.000 personnes ont souscrit, soit un taux de souscription global stable à 31% pour un montant de 122,3 millions d'euros.



Ouverte dans 47 pays, cette édition 2019 du Plan Mondial d'Actionnariat Salarié a eu lieu entre le 3 et le 17 juin avec un prix de souscription de 21,69 euros par action, soit le cours de référence décoté de 20%.



L'opération aura un impact sur le ratio CET1 de la banque de +3 points de base au troisième trimestre. Son capital social est ainsi porté à 1.066.714.367,50 euros divisé en 853.371.494 actions de 1,25 euro de nominal.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.