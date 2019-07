Société Générale : 5eme émission obligataire à impact positif

10/07/2019 | 12:41

Société Générale annonce avoir réalisé avec succès une cinquième émission obligataire à Impact Positif contribuant au financement d'une économie durable. Les titres ont été émis par Société Générale SFH, filiale de Société Générale dédiée au refinancement des portefeuilles de prêts immobiliers.



Il s'agit d'une émission obligataire sous format ' covered bond ' à taux fixe d'un montant de 1 milliard d'euros à 10 ans. Cette opération démontre l'engagement continu de la Banque en faveur de la transition énergétique.



La transaction a bénéficié d'un accueil très favorable des investisseurs avec une souscription finale excédant 2,5 milliards d'euros. Les fonds levés serviront à refinancer des prêts immobiliers octroyés pour des logements à faible empreinte carbone.



Philippe Aymerich, Directeur général délégué en charge des activités de Banque de détail en France et des Ressources du Groupe a déclaré : ' Conscient des défis environnementaux auxquels les sociétés font face, le Groupe est engagé en faveur de la transition énergétique et du soutien de projets à Impact Positif. Nous continuons de mener une politique volontariste et responsable pour le financement d'une économie bas carbone et durable. Société Générale est un acteur clef du financement du secteur immobilier en France et ce projet s'inscrit dans notre vision de ville durable portée par le Groupe. '



