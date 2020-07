Société Générale : 80% des lignes bancaires consenties à Gecina indexées à la performance RSE

Gecina, première foncière de bureaux en Europe, a conclu le 22 juillet 2020 avec Société Générale une ligne de crédit de 240 M EUR indexée à sa performance extra-financière. Ce financement porte à plus de 80% la part des lignes de crédit mises en place entre la banque et son client liant directement performance financière et performance RSE*.

« Société Générale est très heureuse d'encourager une nouvelle fois Gecina dans sa stratégie RSE et dans l'atteinte de ses objectifs environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir construit l'essentiel de nos lignes avec Gecina de façon à prendre en compte tant la performance financière que la performance RSE de l'entreprise. Cela témoigne de notre volonté en tant que banque de participer très concrètement au travers de nos produits à la transition écologique et énergétique » déclare Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de Détail Société Générale en France.

« Cette nouvelle ligne de crédit mise en place avec Société Générale nous permet de poursuivre l'intégration continue de la RSE dans la structure de financement de Gecina. Celle-ci compte désormais au global 1,2 milliard d'euros de facilités de crédit indexées à notre performance RSE, soit plus d'un quart de nos financements bancaires » indique Nicolas Dutreuil, Directeur Général Adjoint en charge des Finances de Gecina.

Acteur majeur de la ville de demain, Gecina conçoit et gère des lieux de vie innovants et durables.

L'entreprise qui a engagé une politique RSE ambitieuse a, avec le soutien de Société Générale, fait le choix d'inclure dans la convention de crédit trois critères à impacts environnementaux et sociétaux et se fixe les objectifs suivants :

Tenir une trajectoire ambitieuse en matière de réduction annuelle de son empreinte carbone alignée sur l'engagement de neutralité carbone d'ici 2050,

Augmenter la part de son parc de bureaux certifié HQE Exploitation** et maintenir sur le long terme plus des trois-quarts de son parc de bureaux certifiés,

Réduire significativement la consommation d'énergie finale de son parc de bureaux, en ligne avec la trajectoire de -40% d'ici à 2030 par rapport à 2010.

* RSE : Responsabilité Sociétale d'Entreprise

** HQE Exploitation est la certification immobilière la plus présente sur le marché immobilier français. Au-delà des performances environnementales, cette certification garantit la bonne qualité des pratiques de maintenance, d'exploitation et d'utilisation des bureaux et permet ainsi d'apprécier le « bien-être » et le cadre de travail offert (confort sonore, qualité de l'air, etc.) ainsi que l'impact sur l'économie circulaire (gestion des déchets notamment).