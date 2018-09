Societe Generale : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de l'enquête initié par les autorités américaines concernant certaines transactions effectuées par Société Générale en dollars américains et impliquant des pays faisant l'objet de sanctions économiques américaines, Société Générale annonce être entrée dans « une phase de discussions plus actives (…) dans le but de mettre un terme à ce dossier dans les prochaines semaines ". Au sein de la provision pour litiges s'élevant à 1,43 milliard d'euros, environ 1,2 milliard en contre-valeur euro est alloué à ce dossier.A ce stade, Société Générale s'attend à ce que le montant des amendes dans cette affaire soit presque intégralement couvert par la provision pour litiges allouée à ce dossier.