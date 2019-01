Societe Generale : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale et Absa Group Limited, deux banques de premier plan sur le continent africain, annoncent la signature d’un protocole d’accord pour la mise en oeuvre d’un contrat commercial qui leur permettra de développer leurs activités en proposant une offre panafricaine de services bancaires à destination des grands clients. Absa a signé un accord distinct pour acquérir les activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés opérées par Société Générale en Afrique du Sud, permettant à Absa de poursuivre sa stratégie de croissance." Ce partenariat s'appuiera sur la complémentarité géographique et les forces conjuguées de Société Générale et d'Absa pour renforcer leurs savoir-faire et proposer une gamme étendue de produits et de services bancaires aux grandes entreprises et institutions financières, domestiques et internationales, opérant en Afrique ", ont ils expliqué.Cet accord va également permettre aux deux établissements d'accroître leur couverture clients au-delà de leurs marchés traditionnels en déployant cette offre plus large de services financiers à travers 27 pays d'Afrique.Bien qu'il s'agisse d'un accord commercial non exclusif, cette offre panafricaine sera enrichie au fil du temps avec de nouveaux services et produits complémentaires.Le partenariat comprend également une offre conjointe à destination des entreprises chinoises opérant en Afrique.La cession par la banque française de ses activités de conservation, de banque dépositaire et de compensation de dérivés opérées à Johannesburg s'inscrit dans le cadre du plan stratégique. Il vise notamment à se concentrer sur les marchés où elle peut générer un potentiel de synergies avec les autres métiers du groupe. Les services de prêt-emprunts de titres ne font pas partie de l'opération et seront arrêtés d'ici fin mars 2019.Le groupe Société Générale reste engagé en Afrique du Sud à travers ses activités de banque d'investissement et de financement opérées depuis son bureau de représentation de Johannesburg et avec l'offre conjointe panafricaine lancée en partenariat avec Absa.